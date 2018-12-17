دستگیری اعضای باند تعمیرکاران قلابی آسانسور در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بخشعلی کامرانی صالح گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت برد و درایو و وزنه های آسانسور از مجتمع های مسکونی بیش از ۶ طبقه که موجب از کار افتادن آسانسورها و احتمال بروز خطرات جانبی در اثر سرقت این وزنه ها می شد، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات مشخص شد سارق یا سارقان با آشنایی کامل با سیستم های آسانسور با معرفی خود به عنوان سرویس کار مجاز، وارد ساختمان شده و خود را به اتاقک محل نصب آسانسور رسانده و با تخصصی که داشته اند اقدام به سرقت تجهیزات آن می کردند.

سردار کامرانی صالح بیان کرد: با انجام تحقیقات میدانی و شگردهای پلیسی و بازبینی فیلم دوربین های مدار بسته، تصاویر سارقان که ملبس به لباس شرکت های آسانسوری بودند، به دست آمد.

وی ادامه داد: با تحقیقات صورت گرفته مشخص شد، این تصاویر شباهت زیادی به ۲ نفر از تکنسین های اخراجی یکی از شرکت های تعمیر و نصب آسانسور دارد که به علت اعتیاد به مواد مخدر اخراج شده اند.

وی اظهار داشت: با شناسایی هویت سارقان، نامبردگان در ۲ عملیات همزمان دستگیر و پس از انتقال به پلیس آگاهی در تحقیقات فنی به ۷ فقره سرقت تجهیزات آسانسور شامل درایو، برد و باطری و ۳۸ فقره سرقت وزنه های آسانسور اعتراف کردند.

سردار کامرانی صالح افزود: متهمان در بازجویی ها اظهار داشتند با پوشیدن لباس فرم شرکت های آسانسور به عنوان سرویس کار به مجتمع های مسکونی مراجعه و اقدام به سرقت تجهیزات آسانسورها کرده و برای جلوگیری از شناسایی، تجهیزات مسروقه را در تهران به فروش می رساندند.

وی بیان داشت: در این راستا ماموران پلیس آگاهی استان همدان با مراجعه به آدرس اعلامی واقع در تهران، با شگردهای پلیسی خریدار اموال مسروقه را شناسایی و دستگیر کرده و اقلام مسروقه شامل ۷ دستگاه برد و درایو آسانسور و وزنه از وی کشف شد.

فرمانده انتظامی استان همدان گفت: هر ۳ متهم پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.