افزایش ۷۵ درصدی تولید و توزیع گازوئیل یورو ۴ و ۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سعید مداح مروج، مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: همسو با تعهدات زیست محیطی وزارت نفت، واحدهای تصفیه هیدروژنی نفت‌گاز در پالایشگاه‌های تبریز و بندرعباس راه‌اندازی و ۱۷ میلیون لیتر نفت‌گاز به تولید این محصول با استاندارد یورو ۴ و ۵ در کشور افزوده شده است.

وی افزود: با راه‌اندازی واحدهای مذکور، میزان گوگرد در نفت‌گاز تولیدی این پالایشگاه‌ها از ۱۰ هزار ppm به ۵۰ppm و در برخی واحدها از ۱۰ هزار ppm به ۱۰ppm کاهش یافته است که پیشرفت قابل توجه و جهش بزرگی در زمینه تولید فرآورده باکیفیت محسوب می‌شود.

استمرار توزیع نفت‌گاز باکیفیت در کشور

سیدمحمدرضا موسوی خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز درباره توزیع این فرآورده در کشور گفت: توزیع نفت‌گاز یورو ۴ و ۵ حدود یک ماه است که در کشور آغاز شده و به صورت مستمر ادامه دارد.

وی با بیان این‌که این اقدام برای کاهش آلایندگی‌های زیست محیطی انجام شده و وزارت نفت به تعهدهای خود در این بخش نیز عمل کرده است، افزود: هوای پاک و کاهش آلاینده‌ها نتیجه عرضه نفت‌گاز با استانداردهای روز در کشور است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان این‌که از مجموع ۱۷ میلیون لیتر نفت‌گاز یورو ۴ و ۵ تولیدی در کشور، ۱۴ میلیون لیتر آن در پالایشگاه بندرعباس تولید می‌شود، تاکید کرد: این محصول در شهرهای بندرعباس، چابهار، بوشهر، کرمان و شیراز توزیع می‌شود.

موسوی‌خواه افزود: ۳ میلیون لیتر نفت‌گاز تولیدی در کشور در پالایشگاه تبریز تولید می‌شود و توزیع آن در استان‌های آذربایجان غربی، شرقی، کردستان و اردبیل ادامه دارد.

وی همچنین از بندرعباس، بوشهر و چابهار به عنوان سه بندر اصلی کشور نام برد و گفت: توزیع نفت‌گاز یورو ۴ و ۵ در این سه بندر مهم صادراتی کشور که بخش بزرگی از حمل‌ونقل کشور را نیز تشکیل می‌دهند، اهمیت زیادی دارد.