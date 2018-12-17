شبکه های داوطلبی در مازندران راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی معین لموک ظهر دوشنبه در همایش تجلیل از خیران و داوطلبان هلال احمر بهشهر در سالن بصیرت ارشاد افزود: باید ایده های جدید را در امور داوطلبی نهادینه کنیم زیرا مشارکت اجتماعی در کشور مهم است و براساس آن کشورها و میزان توسعه یافتگی مقایسه می شود.

لموکی با اعلام اینکه اولین ثروت اعتماد، در هلال احمر وجود دارد؛ خاطر نشان کرد: باید تلاش شود تا پررنگ تر شود و ارتقای روح نیکوکاری باید در جامعه در دستور کار باشد که مولفه های سرمایه اجتماعی دنیا اعتماد، مشارکت اجتماعی، هنجارها، روحیه داوطلبی و شبکه های اجتماعی است.

وی افزود: هلال احمر و سازمان داوطلبان متولی بخش داوطلبی کشور است و باید همه مردم عضو شوند و باید مدلی باشد تا همه عضو شوند و داوطلب کسی است که کار نیک را با خواسته قلبی برای ارتقای سلامت زندگی بشر انجام دهد و باید به سبکی رفتار کنیم که خود توانگر به نیازمتد خدمت دهد که با توسعه شبکه داوطلبی انجام می شود.

این مسئول با اعلام اینکه در حال تشکیل شبکه های صنفی داوطلبی در مازندران هستیم؛ یاداور یادآور شد: معلمان، پزشکان، مشاوران، اصناف و واحد مددکاری بلید در این شبکه عضو باشند.

معاونداوطلبان هلل احمر مازندران اظهار داشت: انسانها نیازمند دیده شدن هستند و تلاش است تا شبکه های دواطلبی را پایان امسال در مازندران راه اندازی شود.

لموکی گفت: میزان خدماتی که داوطلبان ارائه می دهند در بولتن اطلاع رسانی می شود و باید تلاش شود تا توانگری در خدمت به مردم سپرده شود و ما بعنوان تسهیل گر در خدمت باشیم.