علی دولتی‌مهر، در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با ورود سامانه ناپایدار جوی که از بعداز ظهر امروز مناطق مختلف استان را تحت تاثیر قرار داده است، افت محسوس دما و ابری شدن آسمان را شاهد خواهیم بود.

وی از کاهش شش تا هشت درجه‌ای دمای استان نسبت به روزهای قبل خبر داد و افزود: شروع بارش‌ها از بعد از ظهر امروز به صورت برف و باران آغاز شده و تا ظهر فردا تداوم خواهد یافت.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل ادامه داد: حجم بارش قابل انتظار در مناطق مختلف استان بین دو تا ۱۰ میلیمتر و در مناطق کوهستانی بین پنج تا ۱۵ سانتی‌متر پیش‌بینی می‌شود.

دولتی‌مهر اضافه کرد: این سامانه سرد بارشی از عصر سه شنبه از استان خارج خواهد شد اما همچنان کاهش دما در بسیاری از مناطق استان دوام خواهد یافت.

وی یادآور شد: در مناطق کوهستانی سبلان به ویژه گردنه صائین، موئیل و آلوارس بارش قابل ملاحظه برف پیش‌بینی شده و این میزان از بارش‌ها به مشکل متوسط در گردنه لنگان و قره آغاج ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل یادآور شد: به سبب کاهش دید اختلال در تردد وسائط نقلیه دور از انتظار نبوده و همراه داشتن ابزارهای ایمنی مورد نیاز به مانند زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی مناسب ضروری است.