مرمت عمارت «والی کهره» چرداول به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمالک شنبه زاده اظهار داشت: از جمله عملیات مرمتی که بر روی این اثر تاریخی اجرا شد می توان به حفاری و گود برداری داخل کانال، خاکریزی محل های حفاری شده، تخریب دیوار سنگی و حفاری و گود برداری دیوار حیاط منتهی به استخر، لوله گذاری از نوع لوله سیمانی به طول ۶ متر در محل حفاری شده و اتصال آن به فاضلاب روستا لوله گذاری به قطر ۱۰ اینچ از لوله فشار قوی با اتصالات مربوطه اشاره کرد.

شنبه زاده اضافه کرد: از دیگر عملیات اجرایی صورت گرفته بر روی عمارت والی کهره هلیلان اجرای ملات سیمانی در کف کانال به طول ۵۵متر و ضخامت ۵ سانتی متر و لیسه ای کردن سطح آن در داخل کانال، جوشکاری و تهیه تور و فنس در سر در درب ورودی حیاط و ایمن سازی آن تسطیح و ساماندهی محوطه - تهیه و اجرای بتن کف استخر است.

وی تصریح کرد: عمارت والی کهره با مجموعه بناها شامل دو بنای زیباست که دولت‌سرا و محل حکمرانی و والی‌گری علیرضاخان ابوقداره ملقب و معروف به شهاب‌الدوله، فرزند حسینقلی‌خان والی پشت کوه، و عبدالحسین‌خان ابوقداره آخرین والی محلی منطقه هلیلان و مناطق تابعه آن بوده است.

شنبه زاده ادامه داد: بنای شمالی دارای معماری ساده‌تر اما قدمت بیشتر است. عمارت والی‌نشین دارای چهار عدد ستون روی ایوان بیرونی با نقش‌های گچ‌بری انسانی، حیوانی و گیاهی بر روی سرستون‌هاست و دو عدد گچ‌بری طاووس که رنگ‌آمیزی شده و در ایوان بیرونی به‌صورت قرینه بر سردر ورودی اتاق‌های شرقی و غربی نصب شده‌اند زیبایی خاصی به این مجموعه بخشیده است. سقف این بناها از چوب است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ایلام در پایان گفت: در صورت وجود سرمایه گذار ، عمارت والی کهره جهت اقامتگاه سنتی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

بنای تاریخی عمارت کهره به‌شماره ۲۶۰۱۱ در فهرست آثار ملی کشور به‌ثبت رسیده است.