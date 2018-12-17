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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۳۸

دبیر جشنواره عنوان کرد؛

۴۳ طرح در جشنواره جوان خوارزمی برگزیده شدند

۴۳ طرح در جشنواره جوان خوارزمی برگزیده شدند

دبیر جشنواره جوان خوارزمی گفت: در میان طرح های برگزیده بیستمین دوره جشنواره، طرح های نیمه صنعتی، در حال صنعتی شدن و تجاری سازی شده برگزیده شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا اللهیاری در بیستمین جشنواره جوان خوارزمی که امروز در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی برگزار شد، گفت: در بخش فناوران و دانش‌پژوهان ۶۷۵ طرح به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که در بررسی‌های اولیه ۳۷۵ طرح در ۱۶ گروه تخصصی انتخاب شدند.

وی خاطرنشان کرد: بعد از بررسی داوران، ۱۲ طرح در بخش دانش پژوهان انتخاب شدند.

اللهیاری گفت: در میان طرح‌های منتخب دو طرح برگزیده در آستانه نیمه‌صنعتی شدن، پنج طرح در فاز صنعتی‌شدن و دو طرح در مرحله تجاری‌سازی قرار دارند.

وی با اشاره به بخش دانش آموزی بیستمین جشنواره خوارزمی گفت: در این بخش ۸۰۰۰ طرح ارسال شد که بعد از بررسی‌های اولیه ۴۰۰ طرح به مرحله داوری راه یافتند. از این تعداد ۳۱ طرح در بخش دانش‌آموزی این جشنواره مورد تقدیر قرار گرفتند.

کد مطلب 4487676

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