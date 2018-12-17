ظرفیت تولید صنایع تبدیلی در زنجان ۷۱۱ هزار تن است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری ظهر دوشنبه در نشست هم‌اندیشی مدیران ستادی و استانی صنایع تبدیلی و غذایی، افزود: حوزه صنایع تبدیلی و غذایی ظرفیت‌های بسیاری دارد و متقاضیان زیادی خواهان سرمایه‌گذاری در این بخش هستند.

وی اظهار کرد: اعطای تسهیلات اشتغال روستایی فرصت بسیار خوبی برای گسترش سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه صنایع تبدیلی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: لزوم ارائه ایده‌های نو برای هدایت سرمایه‌گذاران صنایع تبدیلی و غذایی ضروری است و با تلاش‌ها و پیگیری‌های انجام‌گرفته ۶۸ درصد اعتبارات تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری استان زنجان به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کرده است.

جعفری تأکید کرد: ضروری است با ارائه ایده‌های نو به سرمایه‌گذاران، سهم بیشتری از تسهیلات اشتغال روستایی به حوزه صنایع غذایی اختصاص یابد.

وی گفت: به‌منظور افزایش فروش و صادرات، با همکاری دانشگاه و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز، محصولات و فرآورده‌های متنوع و نوین متناسب با سلیقه بازارهای مختلف در حوزه صنایع تبدیلی و غذایی تولید شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: توسعه صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی مدنظر سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان است و ما برای تحقق این امر مهم جدی هستیم.

جعفری افزود: امسال ظرفیت تولید صنایع تبدیلی در استان زنجان ۷۱۱ هزار تُن است که توسعه تولید صنایع تبدیلی در استان در افزایش بهره‌وری تولیدات مؤثر بوده و از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی استان است.

وی به مشکلات فرآروی ایجاد و توسعه واحدهای فرآوری در استان زنجان اشاره کرد و گفت: کمبود نقدینگی و نداشتن تجربه کافی برای حضور در بازارهای جهانی، از مشکلات و چالش‌های فرآوری محصولات کشاورزی در استان زنجان است و توسعه صنایع تبدیلی مدنظر سازمان جهاد کشاورزی استان است.