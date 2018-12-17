به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهمنامه همکاری مؤسسه خانه کتاب و بیمارستان آیت‌الله یثربی کاشان درباره کتاب و کتابخوانی و ارائه خدمات درمانی به اهل قلم منعقد شد. این تفاهمنامه توسط نیکنام حسینی‌پور مدیرعامل خانه کتاب و رضا نعناکار مدیرعامل بیمارستان مذکور به امضا رسید.

به این ترتیب، بیمارستان آیت الله یثربی کاشان براساس مسئولیت اجتماعی، توجه ویژه به اهالی فرهنگ و کتاب، تقویت روحیه و امید بیماران خدمات و امکانات رفاهی در اختیار اهالی قلم سراسر کشور قرار می‌دهد. این بیمارستان در کنار خدمات درمانی و پزشکی به مباحث فرهنگی و اجتماعی نیز توجه داشته و نشست‌های نقد و بررسی کتاب، نمایشگاه‌های تخصصی با موضوع کتاب و... نیز برگزار می‌کند.

براساس این تفاهمنامه، اهالی قلم سراسر کشور می‌توانند با ارائه معرفی‌نامه از خانه کتاب، از خدمات این بیمارستان اعم از شیمی‌درمانی، رادیوتراپی، دیالیز و براکی‌تراپی به صورت رایگان برخوردار شوند. همچنین هزینه اقامت یک نفر از همراهان بیمار بر اساس این تفاهم نامه تامین خواهد شد.

موسسه خانه کتاب نیز در زمینه تجهیز کتابخانه‌ این بیمارستان، برگزاری نمایشگاه با موضوع کتاب، ارسال مستمر نشریات و تازه‌های کتاب به کتابخانه این بیمارستان و معرفی بیماران نیازمند به خدمات شیمی درمانی و سرطان با این بیمارستان همکاری می‌کند.