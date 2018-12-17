به گزارش خبرنگار مهر، حسین‌علی امیری ظهر دوشنبه در مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت آیت‌الله مفتح در تویسرکان با بیان اینکه نام مردم تویسرکان با فداکاری و گذشت عجین است و تویسرکانی ها همواره به آرمان‌های امام و مقام معظم رهبری لبیک‌ گفته‌اند، گفت: تویسرکانی ها دین خود را در هر زمان به انقلاب ادا کرده اند.

وی با اشاره به اینکه کسانی که خدا را در نظر می‌گیرند انسان‌های الهی بوده و مسیر تکامل و توسعه ارزش‌های انسانی را پیش گرفته اند، گفت: شهیدمفتح یکی از این انسان ها و یک الگوی کامل برای جامعه روحانیت است.

شهیدمفتح با تمرکز بر ماهیت فرهنگی انقلاب در مسیر وحدت دو پایگاه اجتماعی حوزه و دانشگاه گام برداشت امیری باتاکید بر اینکه انسان‌های الهی آینده‌نگر هستند کمااینکه شهیدمفتح با تمرکز بر ماهیت فرهنگی انقلاب در مسیر وحدت دو پایگاه اجتماعی حوزه و دانشگاه گام برداشت، گفت: تشخیص درست جمعیت هدف از ویژگی‌های انسان های الهی است که شهید مفتح نیز این گونه بود.

وی با تاکید بر اینکه شهید مفتح فعالیت خود را در راستای روشنگری انقلاب و ترویج اندیشه‌های امام(ره) و انقلاب ادامه داد، گفت: شهید مفتح به ترویج اندیشه‌های انقلاب اسلامی و امام (ره) می‌پرداخت.

معاون پارلمانی رئیس جمهور باتاکید بر اینکه جهان اسلام وامدار افرادی همچون شهید مفتح است در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کشور در شرایط خاصی قرار دارد زیرا درگیر یک جنگ اقتصادی و رسانه‌ای است، گفت: باهدایت های مقام معظم رهبری و تلاش دولت طرح ایران هراسی دشمن خنثی شد.

وی گفت: دنیای استکبار به دنیا القا کرده بود که ایران اهل مصالحه نیست و بر همین اساس علیه ایران قطعنامه صادر کردند که به لطف خدا و رهنمودهای مقام معظم رهبری و مقاومت مردم از قطعنامه فصل هفتم منشور ملل متحد خارج شدیم.

باید به فکر رفع مشکلات معیشتی مردم بود

امیری با تاکید بر اینکه امروز جامعه جهانی با ماست و آمریکا و ترامپ را تقبیح می‌کند چراکه حقانیت و صلح‌خواهی ایران بر دنیا اثبات شده است، گفت: در شرایط تحریم باید به فکر رفع مشکلات معیشتی مردم بود کمااینکه تلاش دولت کمرنگ کردن آثار تحریم ها است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور بابیان اینکه دولت به مردم نیاز دارد تا از گردنه‌های سخت عبور کنیم، گفت: بعد از برجام همه دنیا حقانیت ایران و زورگویی آمریکا را به خوبی دیدند.

وی با بیان اینکه همه تریبون ها باید به حفظ وحدت و همدلی در جامعه کمک کنند، گفت: باید مولفه‌های ملی را مد نظر قرار دهیم چراکه اگر کشتی آسیب ببیند همه از بین می‌روند.

امیری تاکید کرد: در این میان گرایش حزبی و سیاسی مطرح نیست و اگر خواسته و ناخواسته از تریبونی صدای مخالف شنیده شود به معنای آب ریختن به آسیاب دشمن است.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه با وجود فشارهای مالی به واسطه جنگ اقتصادی دشمن در کشور؛ اقدامات بسیار خوبی در ایران اسلامی شاهد هستیم؛ اظهار کرد: وحدت کلمه رمز پیروزی ملت ایران اسلامی است.

محمدمهدی مفتح بابیان اینکه تویسرکان با تلاش همه‌جانبه طی سال‌های اخیر و اجرای پروژه‌های مختلف در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گرفته است به مسیر چهارخطه تویسرکان به کنگاور اشاره کرد و گفت: این مسیر باعث ایجاد واحدهای صنعتی خوبی در مسیر کنگاور به تویسرکان شده و پایداری جمعیت و اشتغال را سبب می‌شود.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی توسعه جاده گنجنامه را در به فعلیت رساندن ظرفیت‌های گردشگری تاثیرگذار دانست و گفت: تعریض و توسعه این مسیر و کوتاه کردن مسیر تویسرکان به همدان در رونق اقتصادی شهرستان نقش مهمی دارد.