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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۴۳

نخست وزیر چک:

چک به پیمان مهاجرتی سازمان ملل رای نمی دهد

چک به پیمان مهاجرتی سازمان ملل رای نمی دهد

نخست وزیر چک در آستانه برگزاری نشست سازمان ملل با هدف تصویب پیمان مهاجرتی یادآور شد که کشورش به این پیمان رای نمی دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «آندری بابیش» نخست وزیر جمهوری چک در گفتگو با روزنامه پراوا بار دیگر پیمان مهاجرتی سازمان ملل را مورد انتقاد قرار داد. 

وی با اشاره به نشست امروز سازمان ملل به منظور تصویب پیمان مهاجرتی اظهار داشت: جمهوری چک به این پیمان رای مثبت نمی دهد زیرا این پیمان نواقصی دارد که کشورهای پذیرنده مهاجر را با مشکل روبرو می کند. 

نخست وزیر چک در ادامه افزود: روند مهاجرت غیرقانونی زمانی در جهان پایان می یابد که سایر کشورهای اروپایی مانند جمهوری چک در مقابل پذیرش هرگونه مهاجر سرباز بزند. 

بابیش همچنین با انتقاد از سیاست درهای باز از سوی برخی از کشورهای اروپایی خاطرنشان کرد: اروپا باید به صراحت اعلام کند که پذیرش مهاجر را متوقف خواهد کرد.

کد مطلب 4487691
شقایق لامع زاده

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