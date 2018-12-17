چک به پیمان مهاجرتی سازمان ملل رای نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «آندری بابیش» نخست وزیر جمهوری چک در گفتگو با روزنامه پراوا بار دیگر پیمان مهاجرتی سازمان ملل را مورد انتقاد قرار داد.

وی با اشاره به نشست امروز سازمان ملل به منظور تصویب پیمان مهاجرتی اظهار داشت: جمهوری چک به این پیمان رای مثبت نمی دهد زیرا این پیمان نواقصی دارد که کشورهای پذیرنده مهاجر را با مشکل روبرو می کند.

نخست وزیر چک در ادامه افزود: روند مهاجرت غیرقانونی زمانی در جهان پایان می یابد که سایر کشورهای اروپایی مانند جمهوری چک در مقابل پذیرش هرگونه مهاجر سرباز بزند.

بابیش همچنین با انتقاد از سیاست درهای باز از سوی برخی از کشورهای اروپایی خاطرنشان کرد: اروپا باید به صراحت اعلام کند که پذیرش مهاجر را متوقف خواهد کرد.