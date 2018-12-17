خرید توافقی گوجه فرنگی از مزارع دشتی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، شیر علی بهادری ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی خرید توافقی گوجه فرنگی در شهرستان دشتی اظهار داشت: در جهت حمایت از کشاورزان مقرر شد هر کیلو گوجه فرنگی هزار و ۲۵۰ تومان تحویل درب کارخانه شرکت در اصفهان که متعلق به اتحادیه تعاونی روستایی کشور است داده شود.

وی با بیان اینکه هیچ محدودیتی در خرید توافقی وجود ندارد، افزود: این خریدها در دو بخش شنبه و طسوج و کاکی صورت می گیرد به طوری که در شهر کاکی و شهر شنبه شرکت تعاونی روستایی آماده خرید گوجه کشاورزان است.

بهادری بیان کرد: امسال چهار هزار هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت گوجه فرنگی قرار گرفته که پیش بینی می شود ۲۰۰ هزار تن گوجه از این مزارع برداشت شود.

وی گفت: در سال گذشته نیز ۲۰۶ هزار تن گوجه از مزارع شهرستان برداشت شد که حدود ۸۰ هزار تن صادرات صورت گرفته است.