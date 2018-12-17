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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۳۷

در جهت حمایت از کشاورزان؛

خرید توافقی گوجه فرنگی از مزارع دشتی آغاز شد

خرید توافقی گوجه فرنگی از مزارع دشتی آغاز شد

دشتی- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتی از آغاز خرید توافقی گوجه فرنگی از مزارع این شهرستان به قیمت هر کیلو هزارو۲۵۰ تومان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شیر علی بهادری ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی خرید توافقی گوجه فرنگی در شهرستان دشتی اظهار داشت: در جهت حمایت از کشاورزان مقرر شد هر کیلو گوجه فرنگی هزار و ۲۵۰ تومان تحویل درب کارخانه شرکت در اصفهان که متعلق به اتحادیه تعاونی روستایی کشور است داده شود.

وی با بیان اینکه هیچ محدودیتی در خرید توافقی وجود ندارد، افزود: این خریدها در دو بخش شنبه و طسوج و کاکی صورت می گیرد به طوری که در شهر کاکی و شهر شنبه شرکت تعاونی روستایی آماده خرید گوجه کشاورزان است.

بهادری بیان کرد: امسال چهار هزار هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت گوجه فرنگی قرار گرفته که پیش بینی می شود ۲۰۰ هزار تن گوجه از این مزارع برداشت شود.

وی گفت: در سال گذشته نیز ۲۰۶ هزار تن گوجه از مزارع شهرستان برداشت شد که حدود ۸۰ هزار تن صادرات صورت گرفته است.

کد مطلب 4487692

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