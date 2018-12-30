به گزارش خبرنگار مهر، طبق آنچه در آخرین نشست اتحادیه کمیته های ملی المپیک مصوب شد، بازی های ساحلی جهان مهرماه سال آینده به میزبانی آمریکا و در شهر سن‌دیگو برگزار می شود. این نخستین دوره این بازی ها است که قرار است با حضور ورزشکارانی در ۱۶ رشته برگزار شود.

ورزش های سه گانه، بسکتبال، کوهنوردی، هندبال، کاراته، بادبانی، والیبال ساحلی، کشتی، اسکی روی آب، اسکی روی آب با تخته، فوتبال ساحلی، موج سواری، شنا، تنیس، دوچرخه سواری و اسکیت برد رشته هایی هستند که ورزشکارانشان برگزارکنندگان اولین دوره بازی های ساحلی جهانی خواهند بود.

تاکنون بیش از ۴۰ کشور برای حضور در این بازی ها اعلام آمادگی کرده اند از جمله ایران. کمیته ملی المپیک در حالی اعزام کاروان به این بازی ها را مصوب کرده که قرار نیست هزینه ای بابت اعزام پرداخت کند. تمام هزینه های شرکت در این بازی ها توسط اتحادیه کمیته های ملی المپیک (انوک) پرداخت می شود.

با این اوصاف و از مجموع رشته های حاضر در اولین دوره بازی های ساحلی جهان، قرار است کمیته ملی المپیک ترکیب کاروان اعزامی به آمریکا را با حضور ورزشکارانی از رشته های فوتسال، کشتی، تنیس، والیبال ساحلی، بسکتبال (سه نفره) و بازی‌های آبی تشکیل دهد.

از میان این رشته ها و بر اساس چگونگی کسب سهمیه، تاکنون سهمیه ایران در بسکتبال سه نفره و در بخش بانوان قطعی شده است اما در مورد دیگر رشته ها و سهمیه های به دست آمده، هنوز تاییدیه لازم از سوی کمیته برگزاری بازی ها یا انوک اعلام نشده است.

فوتبال ساحلی یکی از این رشته ها است. بر اساس چگونگی برنامه تعیین شده برای توزیع سهمیه های فوتبال ساحلی، سهمیه های قاره ای تعیین کننده تیم های شرکت کننده در بازی های ساحلی جهانی هستند. بر این اساس از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا، سه سهمیه برای بخش مردان و یک سهمیه برای بخش بانوان اختصاص داده خواهد شد.

با توجه به قهرمانی اخیر تیم فوتبال ساحلی ایران در جام بین قاره ای، قاعدتا یکی از سهمیه های AFC باید برای ایران باشد اما این سهمیه هنوز تایید نهایی نشده است.

کاراته هم اگرچه جزو رشته های مصوب کمیته ملی المپیک نیست اما ورزشکاران این رشته دو سهمیه در بخش کاتا مردان و بانوان به دست آورده اند که البته این سهمیه نیز هنوز تایید رسمی نشده است. برخی رشته ها مانند کشتی هم در فهرست اعزام قرار دارند اما فرصت کسب سهمیه برای آن به پایان رسیده بدون اینکه ورزشکاران کشورمان سهمیه ای از آن خود کرده باشند؟

اصغر رحیمی مسئول مرکز نظارت بر تیم های ملی کمیته ملی المپیک در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این موضوع در مورد وضعیت نهایی کاروان ایران و چگونگی توزیع سهمیه ها برای رشته های مختلف توضیح داد.

وی گفت: سهمیه های بازی های ساحلی جهان از طریق رنکینگ جهانی رشته ها یا برگزاری مسابقات انتخابی، توزیع می شود. با این حال در مورد برخی رشته ها ابهاماتی وجود دارد به خصوص میادین کسب سهمیه آنها به پایان رسیده است. در اجلاس انوک، نمایندگان خیلی از کشورها نسبت به این گونه مسائل ابهام داشتند.

مسئول مرکز نظارت بر تیم های ملی کمیته ملی المپیک ادامه داد: به هرحال این اولین دوره بازی های ساحلی جهانی است که برگزار می شود. ضمن اینکه اتحادیه کمیته های ملی المپیک برگزارکننده آن است. در رویدادهایی که کمیته بین المللی المپیک یا شورای المپیک آسیا برگزار کننده هستند، خیلی راحت می توان در موارد مختلف رفع ابهام کرد اما در مورد این بازی ها، چنین امکانی وجود ندارد به خصوص که بازی ها پیشینه ای ندارد.

رحیمی در مورد سهمیه های ایران برای بازی های ساحلی جهانی یادآور شد: طبق آخرین اطلاعات، برای بسکتبال بانوان ایران سهمیه اختصاص داده شده است. کاراته کسب سهمیه کرده اما هنوز صد درصد نیست. در مورد دیگر رشته ها هم اطلاع رسانی دقیقی انجام نشده است.

وی همچنین در مورد کشتی و اینکه ظاهرا میادین کسب سهمیه برای بازی های ساحلی جهانی به پایان رسیده است، یادآور شد: مبنای تصمیم گیری در مورد این بازی ها، فدراسیون های جهانی هستند. ظاهرا طبق اعلام فدراسیون جهانی کشتی که مسئولان فدراسیون کشتی ایران هم به آن تاکید کرده اند، برای کسب سهمیه بازی های ساحلی هنوز فرصت وجود دارد. امیدواریم چنین باشد و در کشتی با توجه به تعداد نمایندگانی که امکان اعزام آنها وجود دارد بتوانیم کسب سهمیه کنیم.

مسئول مرکز نظارت بر تیم های ملی کمیته ملی المپیک در بخش دیگری از گفتگو باخبرنگار مهر با تاکید بر اینکه احتمالا برای حضور بیشتر کشورها در بازی های ساحلی جهانی، توزیع سهمیه ها به گونه ای انجام می شود که تعادل حفظ شود، گفت: ظاهرا تا خردادماه آینده کسب سهمیه برای این بازی ها ادامه دارد. امیدوارم بتوانیم کاروان اعزامی ایران را به گونه ای تشکیل دهیم که در بازی ها مدال آور شویم. به هر حال از مجموع رشته های که در بازی های ساحلی جهانی حضور دارند، در هفت هشت رشته ظرفیت اعزام داریم و در چهار پنج رشته هم شانس مدال داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، شرایط ۱۶ رشته اولین دوره بازی های ساحلی به لحاظ چگونگی برگزاری و نحوه کسب سهمیه آنها اینگونه است:

ردیف رشته ورزشی ماده ورزشی نحوه کسب سهمیه حداکثر سهمیه برای هر کشور سهمیه های کسب شده ایران ۱ ورزش های سه گانه انفرادی بانوان انفرادی مردان مختلط امدادی بر اساس رنکینگ جهانی و لحاظ کردن حداکثر سهمیه ۴ نفر (۲ نفر در هر بخش مردان و زنان) - ۲ بسکتبال سه نفره - یک تیم ۴ نفره زنان و مردان یک تیم بانوان ۳ کوهنوردی بولدرینگ مقام اول تا هشتم مسابقات جهانی مقام - ۴ هندبال مردان و بانوان مقام اول تا پنجم مسابقات جهانی ۲۰۱۸ روسیه قهرمانان مسابقات ۶ قاره در سال ۲۰۱۹ ۲۰ نفر (۱۰نفر در هر بخش مردان و زنان) - ۵ کاراته کاتا انفرادی مردان و زنان مسابقات جهانی ۲۰۱۸ اسپانیا مسابقات قهرمانی آسیا در اردن - - ۶ بادبانی مردان و بانوان رنکینگ فدراسیون جهانی در ماه جون ۲۰۱۹ ۴ نفر (۲ نفر در هر بخش مردان و بانوان) - ۷ والیبال ساحلی ۸ تیم در هر بخش مردان و بانوان مسابقات قاره ای و ثبت نام در سایت فدراسیون جهانی تا پیش از ۳۰ جون ۲۰۱۹ ۱۲ نفر (تیم ۶ نفره در هر بخش مردان و بانوان) - ۸ کشتی اوزان ۷۰، ۸۰، ۹۰ و ۹۰+ کیلوگرم مردان اوزان ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۷۰+ کیلوگرم بانوان - ۸ نفر (تیم ۴ نفره در هر بخش مردان و بانوان) - ۹ اسکی روی آب - رنکینگ جهانی ۲ نفر (یک نفر در هر بخش مردان و بانوان) - ۱۰ اسکی روی آب با تخته - نتایج مسابقات جهانی ۴ نفر (۲ نفر در هر بخش مردان و بانوان) - ۱۱ فوتبال ساحلی ۱۶ تیم در بخش مردان ۸ تیم در بخش بانوان تخصیص سهمیه قاره ای (اختصاص ۳ سهمیه به مردان و یک سهمیه به بانوان از طرف AFC) ۲۲ نفر (۱۲ نفر در هر بخش مردان و بانوان) - ۱۲ موج سواری - لحاظ کردن نتایج مسابقات جهانی ISA در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ ۴ نفر (۲ نفر در هر بخش مردان و بانوان) - ۱۳ شنا ۵ کیلومتر اقیانوس مردان و بانوان مسابقات جهانی ۲۰۱۹ مسابقات قاره ای ۴ نفر (۲ نفر در هر بخش مردان و بانوان) - ۱۴ تنیس دوبل مردان و بانوان میکس دوبل رنکینگ جهانی ماه جون ۲۰۱۹ ۸ نفر (۲ تیم ۴ نفره در هر بخش مردان و بانوان) - ۱۵ دوچرخه سواری - - - ۱۶ اسکیت برد - - -

قرار است به زودی اطلاعات تکمیلی در مورد دو رشته دوچرخه سواری و اسکیت برد اعلام شود.