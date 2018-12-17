لزوم برخود با تبلیغات غیرمجاز و آلودگی سیما و منظر شهری در بوشهر

بخ گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد آسایش ظهر دوشنبه در نشست اعضای شورای اسلامی شهر بوشهر اظهار داشت: بخش مهمی از کیفیت فضای یک شهر به سیما و منظر شهری باز می‌گردد.

وی اضافه کرد: روح و روان شهروندان بر سر اینکه یک شهر با دیواره‌ها، نماها و مبلمان شهری و پارکی کثیف، چرک و آلوده به انواع کاغذهای چاپی و رنگی مانند انواع تراکت، پوستر، اطلاعیه که بر رویشان چسبیده و نصب شده، آزرده می‌شود و معتقدند که حقوق شهر نشینان تضعیع شده است.

این عضو شورای شهر بوشهر بیان کرد: درخواست دارم شهرداری با همکاری سازمان فرهنگی و روابط عمومی شهرداری سازوکاری اتخاذ کند با توجه وجود ماده قانونی جهت برخورد با این تبلغات غیر مجاز در تعرفه درآمدی سال آینده شهرداری جریمه‌ای برای تبلیغات غیر مجاز که باعث آلودگی سیما و منظر شهری می شود تعیین کنند.

آسایش خاطر نشان کرد: داشتن شهری زیبا و آراسته نیازمند شهروندانی مسئول است که با رعایت فرهنگ و حقوق شهروندی از نصب پوستر و دیوار نوشته برای مقاصد خود اجتناب کنند و به شعار معروف شهر ما خانه ما پایبند باشند.

وی خواستار راه‌اندازی سامانه‌ای از سوی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری به نام یاوران شورا و دریافت پیشنهادات و طرح‌های شهروندان به صورت الکترونیک از طریق این سامانه شد.