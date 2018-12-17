لزوم آشنایی اهالی رسانه با مفاهیم تخصصی جمعیتی

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج یک پژوهش علمی - اجتماعی در حوزه رسانه و جمعیت که به تازگی منتشر شده است، نشان می دهد، یکی از ضرورت های اصلی پرداختن به موضوعات جمعیتی و به ویژه سیاست های حوزه جمعیت، در وهله اول آشنایی اهالی رسانه در حوزه رسانه های مکتوب، خبرگزاری ها و صدا و سیما با این مفاهیم و مقولات مهم جمعیتی است.

نتایج این پژوهش علمی که با عنوان " تحلیل سیاست های جمعیتی در بخش اجتماعی رسانه ها به همت "محمود مشفق"، متخصص حوزه جمعیت شناسی و "علی البرزی" فعال در حوزه رسانه انجام شده است، نشان می دهد، شیوه بازتاب و پرداختن صفحات اجتماعی رسانه ها، تا به امروز آنطور که باید از نگاه جمعیت شناسی و در راستای اهداف اصلی این سیاست ها که همان واکاوی این موضوع برای جامعه و انتقال این مهم یعنی نیاز کشور به «جمعیت مطلوب و متناسب» به آحاد جامعه، نبوده است.

از سوی دیگر حتی در این موضوع هم سیاست های رسانه ای دخالت کرده و هر رسانه آنطور که خواسته و سیاست های سازمان ها، نهادها و گروه های حامی اش اجبار کرده اند به اخبار، رویداد ها و موضوعات مرتبط با سیاست های جمعیتی پرداخته است.

همچنین در بخش تحلیل آماری این پژوهش اشاره شده است که گرایش اصلی رسانه ها و خبرنگاران در پرداختن به موضوعات جمعیتی از بین خبر، گزارش، یادداشت، مقاله و مصاحبه، بیشتر به بخش خبر متمرکز شده است و تحلیل های موضوعی، مصاحبه و گزارش بخش اندکی از فعالیت های خبرنگاران را به خود اختصاص داده است، در حقیقت گرایش اهالی رسانه به انتشار خبر در این حوزه علمی و سیاست گذاری بیشتر است.

از سوی دیگر از بین شاخص های مهم حوزه جمعیت شناسی، باروری، مرگ و میر، مهاجرت، ازدواج و طلاق پرداختن به موضوع باروری در مطالب و انتشار و اعلام خبرهایی درباره افزایش و یا کاهش نرخ باروری در کشور بیشتری درصد را به خود اختصاص داده و انتشار خبرهایی مانند میزان زاد و ولد در ماه های گوناگون سال رتبه دوم را در رسانه ها داشته است.



همچنین در بخش دیگری از این پژوهش علمی و رسانه ای اشاره شده است که یکی از دلایل تمایل خبرنگاران به خبر محوری در این حوزه، نداشتن اطلاعات کافی و تخصصی نسبت به شاخص ها، پارامترها و سیاست ها در علم جمعیت شناسی است که این موضوع باعث شده است تا یک خبرنگار در حوزه اجتماعی بیشتر به انتشار خبر در این حوزه مانند اخبار روزانه ای که توسط مدیران سازمان های مرتبط مانند ثبت احوال و سازمان های مشابه اعلام می شود، گرایش داشته باشند.

در این پژوهش پیشنهاد شده است که سازمان های رسانه ای برای آشنایی خبرنگاران و اهالی رسانه با مقولات مهم علم جمعیت شناسی و سیاست های جمعیتی برگزاری کارگاه های آموزشی را در دستور کار خود قرار دهند تا علاوه بر آشنایی تخصصی با اینگونه موضوعات، در آینده ای نزدیک خبرنگاران تخصصی در حوزه جمعیت شناسی داشته باشیم تا علاوه بر خبر محوری، موضوعات مهم تری مانند مقاله، یادداشت و گزارش بیشتر در رسانه ها برای انتقال اهمیت موضوعات جمعیتی به جامعه منتشر شود.