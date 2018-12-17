به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم مقیمی گفت: مسابقه آشپزی در دو حوزه آش و آبگوشت قمی، نان و شیرینی، صنایع دستی، سفره شب یلدا و نمایشگاه غذا، صنایع دستی و توانمندی های بانوان مسجدی و نیز مددجویان بهزیستی و دانشجویان در قم برگزار می‌شود.

وی افزود: این جشنواره با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، اداره کل ورزش و جوانان، امور زنان استانداری، کانون مساجد و بهزیستی و با هدف معرفی توانمندی‌های بانوان در حوزه غذا و صنایع دستی بومی و محلی قم، آئین شب یلدا و ایجاد محیطی مفرح و شاد برای شهروندان اجرا می‌شود.

مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری قم در تشریح برنامه این جشنواره، به برگزاری مسابقه آشپزی در ۲ حوزه آش و آبگوشت قمی، نان و شیرینی، صنایع دستی، سفره شب یلدا و نمایشگاه غذا، صنایع دستی و توانمندی های بانوان مسجدی و نیز مددجویان بهزیستی و دانشجویان اشاره کرد.

وی با بیان اینکه زمان ثبت نام از اول لغایت ۲۰ آذرماه بوده است، گفت: زمان برگزاری جشنواره از روز چهارشنبه ۲۸ آذرماه لغایت جمعه ۳۰ آذر در بوستان نرگس با حضور خانواده‌ها و شهروندان خواهد بود.

مقیمی در پایان مهمترین امتیاز شرکت کنندگان در جشنواره را اعطاء تقدیرنامه، اهداء جوایز به برگزیدگان، معرفی آنان به مراکز عرضه غذا و نمایشگاه‌های استانی و کشوری و نیز اماکن فروش اینترنتی عنوان کرد.