زنجانی ها کنتورهای آب را عایق بندی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جزء قاسمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل استانداری، افزود: با توجه به کاهش شدید دمای استان در روزهای آینده مشترکین تمهیدات لازم برای حفاظت از تأسیسات خود را در نظر بگیرند.
وی اظهار کرد: با توجه به فرارسیدن فصل سرما، سردسیر بودن استان زنجان و کاهش شدید دما در روزهای اخیر امکان یخزدگی تأسیسات آب در استان وجود دارد که مشترکین میتوانند با تمهیدات لازم از تأسیسات خود محافظت کنند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان گفت: سامانه ۱۲۲ این شرکت بهصورت شبانهروزی آماده پاسخگویی و ارائه راهنماییهای لازم برای مشترکین است و درصورتیکه با هرگونه حوادث و مشکلات شکستگی و یخزدگی تأسیسات مواجه شدند میتوانند با این سامانه تماس بگیرند.
جزء قاسمی ابراز کرد: مشترکین باید در زمان بروز یخبندان از مواردی همچون ریختن آب جوش بر روی کنتور و روشن کردن آتش در حوضچه آن جهت رفع یخزدگی بهطور جدی خودداری کنند.
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