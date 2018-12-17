هدف مسئولان کسب رضای خداوند باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی محمدعلی علوی گرگانی ظهر یکشنبه در دیدار جمعی از اهالی روستای حصار بالا شهرستان ورامین که در دفتر این مرجع تقلید در قم برگزار شد، با بیان اینکه فعالیت‌هایی که در سراسر کشور در راستای رفع مشکلات جامعه انجام می‌شود خدمت به نظام است، افزود: مسئولانی که در جهت خدمت رسانی به جامعه فعالیت می‌کنند خدمتگذار اسلام محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه نظام اسلامی نظام روحانیت و دین است، افزود: خدمت در این نظام اسلامی اجر الهی را به همراه دارد.

این استاد سطوح عالی حوزه بیان کرد: خداوند در قرآن می‌فرماید که پاداشی که به انسان می‌دهیم اجر کریم است.

وی با بیان اینکه گاهی کارهایی که انسان انجام می‌دهد برای رضای خداوند و گاهی برای غیر خداوند است، افزود: بهتر است اعمال انسان برای رضای خداوند انجام شود.

آیت الله علوی گرگانی بیان کرد: نیت و فعالیت‌های مسئولان در پست و منصبشان باید برای کسب رضایت خداوند باشد.

وی گفت: باید هر کاری که انجام می‌دهیم با نیت رضای خداوند باشد زیرا در این صورت خداوند اجر انسان را می‌دهد.

مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه نباید جز انسان‌هایی بود که خدا را فراموش می‌کنند، افزود: انسان‌هایی که خدا را فراموش می‌کنند گویی خود را فراموش کرده‌اند و متحمل ضرر می‌شوند.