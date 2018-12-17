برجام پس از خروج آمریکا آسیب دیده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور بعدازظهر امروز در همایش «صلح و ثبات در غرب آسیا، یک منطقه، یک سرنوشت»، اظهار داشت: نشست امنیتی تهران فرصتی برای باز اندیشی درباره خانه پدری و تأمل در این سوال است که آیا فرزندان و وارثان خانه در حال بازسازی و نوسازی آن هستند یا با رقابت بر سر میراث در حال تخریب و ویران سازی خانه خود هستند.

وی گفت: ما در اینجا از یک زیستگاه تمدنی صحبت می‌کنیم از غرب آسیا، از شکست‌ها و پیروزی‌ها، خطاها و تهدیدها. سوالات بزرگ و پاسخ های سخت از آنچه بود آنچه هستیم و آنچه که می توانیم باشیم.

آشنا تصریح کرد: بگذارید از موفقیت‌ها و پیروزی‌ها و از نیمه پر لیوان آغاز کنیم، همانطور که می‌دانید برجام روز بعد از خروج آمریکا آسیب دیده و حتی شاید به خاطر عدم پایبندی سایر کشورها بیشتر هم آسیب ببیند. اما هر اتفاقی که بیفتاد برجام توانست داغ ننگ تسلیحات هسته ای را از پیشانی ایران بردارد.

رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری بیان کرد: امروز به رغم خروج آمریکا از برجام کسی از امریکا حمایت نمی کند و کسی دیگر نگران فعالیت هسته ای ایران نیست. چه‌ موافق و طرفدار برجام و چه مخالف و منتقد آن.

وی افزود: می توانیم شهادت دهیم که اکنون برجام سرمایه ای ارزشمند برای صلح و آرامش منطقه است و صلح سازی ایران به برجام محدود نمی شود. ما با کمک روسیه و با حمایت ارتش سوریه مانع فروپاشی و تجزیه این کشور شدیم.

آشنا ادامه داد: تجزیه سوریه می توانست سرآغاز مداخله ها و تهاجم های ویرانگر باشد، پاسخ مثبت به دعوت دولت سوریه برای حمایت از آن کشور در برابر توطئه های خارجی مبتنی بر یکی از اصول اساسی سیاست های منطقه ای ایران است. ایران براندازی نظام های سیاسی مستقر در منطقه را به روش شورش های مسلحانه، مداخله خارجی و شیوه های غیر دموکراتیک و بیرون از صندوق‌های رأی برنمی‌تابد نه تنها در سوریه بلکه نسبت به همه کشورهای منطقه هم همین اصل را دنبال می‌کنیم.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور گفت: فصل دوم سیاست منطقه ای ما مخالفت با سرکوب داخلی و مواجهه با خشونت با مردمی است که می‌خواهند سهمی عادلانه در تعیین سرنوشت خود داشته باشند و فارغ از اینکه چه کسانی اعتراض می کنند و چه کسانی سرکوب می‌کنند سرکوبگران مورد انتقاد ما هستند؛ چنانکه سرکوب معترضان بحرینی و یمنی مورد تأیید ما نبوده و اگر چنین رفتارهایی در سوریه عربستان و عراق هم صورت بگیرد نباید مورد تایید ما باشد.

شکست نظامی خلافت خون و جنون پیروزی ما است

وی ادامه داد: سیاست اعتدال ما در منطقه، ایجاد تعادل میان این دو اصل است "نه" به دخالت خارجی و "نه" به سرکوب داخلی که راه را برای مداخله خارجی باز کند و امیدها را به آن سوی مرزها روانه کند. ممکن است به اقتضای زمان یا مکان گاهی این تعادل را با برتری دادن یکی بر دیگری از دست داده باشیم اما این عدم تعادل موقتی سیاست‌های اصولی ما را در بلند مدت تحت الشعاع قرار نخواهد داد.

رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری با بیان اینکه شکست نظامی خلافت خون و جنون پیروزی دیگر ما است، گفت: بدون جانفشانی کهنه سرداران و جوانمردان این پیروزی به دست نمی‌آمد، این فقط ما نیستیم که مدیون رشادت ها و شهادت های این دلاوران هستیم، تمام منطقه مدیون همت والای این اسوه های شرف، غیرت و شجاعت است. مدافعان حرم نه تنها از حرم زینب کبری که از حریم امت دفاع کردند.

آشنا بیان کرد: آنها نه برای دفاع از یک نظام سیاسی بلکه برای دفاع از حرمت زنان و دختران به اسارت رفته، آشیانه های ویران شده و کودکان آواره شده جنگیدند. آنان اجازه ندادند مسجد دمشق به مسجد موصل دیگری تبدیل شود.

مشاور رییس جمهور با اشاره به خسارت‌های جنگ در سوریه، یمن و عراق گفت: به گزارش سازمان ملل بیش از ۵۰۰ هزار نفر در سوریه کشته و نیمی از ملت آواره شدند؛ در یمن بیماری و گرسنگی جان انسان‌ها را می‌گیرد و در عراق رسوبات سال‌های تاریک به شکل شکاف سنی و شیعه حتی در غیاب داعش بر قلب ها و ذهن ها برجای مانده در چنین شرایطی از هیچ فتح الفتوحی نمی‌توانیم سخن بگوییم.

وی تصریح کرد: در این نیمه تاریک چگونه می‌توان رژیم صهیونیستی را ندید که سرخوش تر از همیشه بر بام اختلاف‌ها و رقابت های درون تمدن اسلامی جشن گرفته است.

اتحاد اسرائیل و تعدادی از کشورهای پیرامونی تهدیدی برای امنیت منطقه است

آشنا گفت: رژیم اشغالگر قدس که در استمرار جنگ های منطقه خود را تنها برنده منازعات می‌دانست، اکنون نمی‌تواند شادی شیطانی و جنگ افروزانه خود را پنهان کند و آشکارتر از هر زمان در راستای تجزیه طلبان سوریه و عراق ایستاده است.

رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک خاطرنشان کرد: امروز همان نیروی شیطانی، برجام ستیزی جهانی خود را با صلح ستیزی منطقه ای در هم آمیخته است.

آشنا گفت: بی شک اتحاد ناگفته و نانوشته میان اسرائیل و تعدادی از کشورهای پیرامونی تهدیدی حیاتی برای امنیت منطقه است، آنان که دیروز پای اسرائیل را به منطقه باز کردند و امروز دست دوستی به سوی او دراز کردند بدانند امت اسلام آن پا و این دست را خواهد شکست.

وی ادامه داد: امروز باید ببینیم چگونه می توانیم این معادله شوم را وارونه کنیم و چگونه می توانیم بر دشمن شناسی انحرافی و تکفیری که می گوید ایران دشمن نزدیک است و اسرائیل دشمن دور غلبه کنیم و چگونه می توان آن که تعرض به سفارت را به معنای فتح یک نبرد تلقی می کند بیدار کرد.

مشاور فرهنگی رییس جمهور گفت: این دشمن شناسی انحرافی اگرچه در پس ظاهری اسلامی و انقلابی پنهان شده اما می‌توان منشأ آن را در تئوری های امنیتی آمریکا و اسرائیل جستجو کرد.

ما ملت های منطقه زبان تفاهم با یکدیگر را به خوبی می دانیم

وی اضافه کرد: اخیراً گفته اید که اگر آمریکا نبود ظرف یک هفته در عربستان سعودی به فارسی سخن می گفتند، دروغ می گویید. برادران عرب ما را تحقیر نکنید آنان را از برادران مسلمان ایرانی خود نترسانید. ما ملت های منطقه زبان تفاهم با یکدیگر را به خوبی می دانیم.

رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ادامه داد: اگر امریکا مداخله نمی کرد، ملت های ما به هم نزدیکتر بودند و دولت‌های ما همکاری بیشتری داشتند. این توطئه گران چنان ما را به خلسه کشانده‌اند که از یاد برده ایم منطقه ما در هم تنیده تر از آن است که بتوان منطقه را دور زد یا از فراز منطقه راهی میان بر برای تعامل با جهان یافت.

آشنا گفت: منطقه قوی‌تر به جای قویترین در منطقه پاسخی نیرومند در مقابل این القائات شیطانی است.

وی بیان کرد: راه دولت و ملت ما تعامل سازنده با جهان که مطالبه مردم ما در پای صندوق‌های رای بود از خلال صلح سازی و همسایه داری در منطقه حاصل می‌شود.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور تصریح کرد: در منطقه ما پیوندی معین میان صندوق‌های رای و وجود دارد. عراق و سوریه ای که با تنوع فرهنگی و سیاسی خود آشتی کرده باشند می توانند سهم بزرگی در صلح منطقه ایفا کنند، هر یک از این اقوام و مذاهب با هزاران ریشه نامرئی با هویت‌های متناظر خود در آن سوی مرزهای ملی پیوندی تاریخی دارند.

اعتدال گرایی ما برخاسته از یک فرآیند عمیقا مردم‌ سالارانه است

آشنا خاطرنشان کرد: این درهم تنیدگی است که به ما حکم می کند که بگوییم حق تعیین سرنوشت در پای صندوق‌های رای در دمشق، حلب و قدس جدا از تعیین حق سرنوشت در استانبول، تهران و هر یک از پایتخت های منطقه نیست.

وی گفت: باید بازسازی را از خویش و خویشتن سازی را از خویشتنداری آغاز کنیم پیش از آنکه منطقه را بسازیم، باید منطقه ای بسازیم از جنس یک هویت و دغدغه منطقه ای که درون هر یک از خویشتن های فردی و جمعی ما لانه کرده باشد.

مشاور فرهنگی رییس جمهور افزود: ما ملتی هستیم که در انتخابات خود به آزادی و امنیت رای دادیم و در امتداد همین مطالبه داخلی می‌توانیم همسو با جامعه جهانی در کنار مردم جنگ‌زده منطقه بایستیم و آنچنان که شایسته نمایندگی یک ملت متمدن است از فرایند اعتدال‌گرایی منطقه تا رسیدن به صلح دفاع کنیم.

رییس مرکز بررسی های استراتژیک خاطرنشان کرد: اعتدال گرایی ما برخاسته از یک فرآیند عمیقا مردم‌ سالارانه است و به آن وابسته خواهد ماند. ملت ما به برنامه ای رای داد که به گسترش نهادهای مدنی به عنوان بازوی توسعه سیاسی و جلب مشارکت مردم در اداره کشور احترام به حقوق و آزادی های حقوق قانونی در سایه اجرای منشور حقوق شهروندی و تقویت کیفی احزاب سیاسی را سرلوحه خود قرار داده است.

وی یاداور شد: بر همین اساس است که در منطقه نیز از پیوند میان صلح و صندوق سخن می گوییم. در برنامه ای که ملت ما به آن رای داده از ضرورت گسترش همکاری های فرهنگی آموزشی پژوهشی در سطح جهان با اولویت کشورهای منطقه سخن رفته است.

آشنا افزود: دولت اعتدالی ما در پیشگاه ملت ایران خود را موظف به برون گرا و تعامل با اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه ای دانسته است.

صلح طلبی ایران یک شعار معطوف به مصرف خارجی نیست

رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ادامه داد: عملیاتی شدن این برنامه چه در بُعد فرهنگی و چه در بعد اقتصادی نیازمند یک محیط عملیاتی آکنده از صلح منطقه‌ای است.

وی با بیان اینکه صلح طلبی ایران یک شعار معطوف به مصرف خارجی نیست، گفت: این امر بازتاب روشن برنامه داخلی ما و به خاطر وجود انتخابات در کشور ما است.

آشنا گفت: استراتژی منطقه قوی تر، درست در همین نقطه است که جواب می‌دهد. سخن ما در این چارچوب روشن است، بیایید به جای رقابت های فرساینده بر سر قدرت اول منطقه شدن و حذف دیگران به خود منطقه فکر کنیم.

آشنا ادامه داد: بیایید به بقای این جغرافیا و احیای این منطقه که روزگاری مهد تمدن‌های بزرگ بوده فکر کنیم.

مشاور رییس جمهور افزود: فراخوان منطقه قوی‌تر در حقیقت چیزی جز این فراخوان قرآنی نیست که می‌فرماید در امر خیر مسابقه دهید و چه خیری بالاتر از صلح، ثبات، امنیت و پیشرفت منطقه.

وی اضافه کرد: بیایید به جای مسابقه بر سر تخریب، عرصه بازسازی سوریه، عراق و یمن را به میدان مسابقه منطقه تبدیل کنیم و هر یک از بازیگران منطقه ای سهم خود را برای التیام جنگ های خانگی به نمایش بگذارند.

آشنا خاطرنشان کرد: تشبیه منطقه به کیک و اینکه چه کسی سهم بیشتری از این کیک را به خود اختصاص دهد تشبیهی گمراه کننده است، چرا که در حقیقت کیکی در کار نیست.

رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک خاطرنشان کرد: چگونه می توان آنجا که از آسمان بر سر کودکان یمن بمب می بارد و آنها را بر روی زمین بر اثر گرسنگی و بیماری می کُشد سخن از سهمیه بندی و رقابت بر سر کیک منطقه‌ای گفت. منظره شهرهای ویران سوریه چگونه می‌تواند به کمک واژه کیک توصیف شود.

وی یاد آور شد: ملاحظه کنید مقام معظم رهبری چه توصیفی از این منطقه دارند، فرمودند امروز این اتفاق افتاده، امروز در منطقه اسلامی ما جنگ و خونریزی است و دولت های بی عقل و عقب مانده برخی کشورها علیه کشورهای دیگر وارد جنگ می شوند. شما ملاحظه کنید امروز مردم یمن دچار چه مصیبتی هستند؛ عروسی شأن عزا می شود در افغانستان یک جور دیگر در پاکستان یک جور دیگر در سوریه به نحو دیگر.

اگر به قرآن عمل کنیم عزت پیدا می‌کنیم

مشاور رییس جمهور تصریح کرد: اگر به قرآن عمل کنیم عزت پیدا می‌کنیم، این راهی است که مسلمانان را خوشبخت می کند.

رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک گفت: در میانه این معرکه سخت ترین راه تامین امنیت منطقه، خویشتنداری توام با تلاش برای قانونمند کردن رقابت‌ها و کاهش هزینه برای امنیت است.

وی با بیان اینکه توسعه و مردم سالاری شیوه ارزان تری برای نیل به امنیت عرضه می‌کند، گفت: بخش بسیار اندکی از بودجه‌ای که صرف امور نظامی می شود می‌تواند رفاه کشورهای منطقه را دگرگون کند و مانع سقوط حکومت‌ها ملت به آستانه ورشکستگی شود.

وی افزود: کنفرانس امنیتی تهران فرصتی ارزشمند است که بتواند محفلی برای پرسیدن سوال های بزرگ باشد و جستجویی برای پاسخ های سخت. این کنفرانس باید مجمعی باشد برای ارزیابی از سرچشمه موفقیت‌ها و شناخت ریشه شکست‌ها و برای دیدن هر دو نیمه روشن و تاریک.

آشنا در پایان خاطرنشان کرد: اینکه کشوری با بالا رفتن از گُرده دیگران به قله موفقیت زودگذر برسد سخت نیست. خلاقانه تر آن است که بدانیم چگونه می توان با همراهی کشورهای یک منطقه به توسعه، قدرت و پیشرفت دسته جمعی و پایدار دست یابیم.