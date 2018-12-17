نقشه راه معدن باید مدنظر قرار گیرد/نقدینگی به سمت معدن هدایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، دانش اسماعیلی، رییس سازمان نظام مهندسی معدن در مراسم تودیع و معارفه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران که با حضور وزیر صنعت برگزار شد، گفت: جابجایی مسئولیتها در ایران همچون دو ماراتن است که افراد در یک مسیر افراد وارد صحنه شده و فرد بعدی نیز در ادامه مسیر، پرچم را به دست خواهد گرفت.

وی افزود: امروز بر هیچکس پوشیده نیست که ١٧٠٠ هزار میلیارد تومان نقدینگی، سیل ویرانگری است که باید با برنامه ریزی در بخش معدن هدایت شود.

اسماعیلی گفت: نقشه راه معدن و صنایع معدنی مصوب شده که باید مدنظر فرار گیرد؛ اگر این نقشه راه پیاده سازی شود به طور قطع کار به شکل خوبی پیش خواهد رفت. این نقشه راه می تواند انقلابی را بوجود آورد.

وی افزود: هر تصمیمی که گرفتید از معدن حتما حمایت کنید. باید از افراد تخصصی استفاده کرد.