۱۳۰۰شرکت دانش بنیان مجوزدار در پارک های علم و فناوری مستقر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کشمیری پیش از ظهر دوشنبه در مراسم هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: هم اکنون پارک علم و فناوری در تمامی استان های کشور دایر است و همچنین سه هزار و ۹۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور با مجوز وزارت علوم فعال هستند.

قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: همچنین در سطح کشور ۹ پارک فناوری مربوط به مراکز دانشگاهی و چندین پارک علمی متعلق به دستگاه های اجرایی فعالیت دارند.

کشمیری بیان کرد: امسال اعتبار پارک های علم و فناوری کشور نسبت به سال گذشته ۷۰درصد افزایش داشته و وزارت علوم توجه به این مهم را بیش از پیش در دستور کار قرار داده است.

قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان ساخت: سال گذشته بیش از ۵۵هزار مقاله علمی متعلق به دانشجویان، محققان و پژوهشگران کشور در مجلات علمی معتبر دنیا منتشر شده و در این زمینه در منطقه رتبه نخست را به خود اختصاص داده ایم.

وی تصریح کرد: حوزه پژوهش در کشور بایستی مورد توجه دولت و بخش خصوصی قرار گیرد و بخش خصوصی در این زمینه به سرمایه گذاری ترغیب شود.

قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: همچنین نیاز است که اعتبارات حوزه پژوهش در کشور افزایش یابد، چراکه در حال حاضر کمتر از نیم درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.

کشمیری اضافه کرد: علاوه بر این، چنانچه بتوان پژوهش های علمی را به سمت تجاری شدن پیش برد، شرایط مطلوبی در این حوزه پژوهش فراهم می شود و وزارت علوم نیز این مهم را در برنامه دارد.

گفتنی است امسال شعار «پژوهش هدفمند، فناوری ارزش آفرین در خدمت تولید ملی» برای هفته پژوهش در نظر گرفته شده است.