تشکیل "گروه حافظ صلح اسلامی" امروز بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، اکمل الدین احسان اغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: اعتقاد دارم تشکیل یک گروه حافظ صلح تحت حمایت سازمان کنفرانس اسلامی در راستای منابع جامعه اسلامی خواهد بود.

انتظار می رود موضوع تشکیل یک گروه حافظ صلح سازمان کنفرانس اسلامی در نشست امروز سازمان مورد بررسی قرار گیرد.

اوغلو در حاشیه گردهمایی شورای اتحادیه پارلمانی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی افزود: در حال حاضر ما دارای مکانیسمی برای یک گروه حافظ صلح نیستیم اما فکر می کنم این نیاز وجود دارد.

170 نفر از نمایندگان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی هم اکنون در نشست سالانه سازمان کنفرانس اسلامی که به مدت دو روز در مالزی برگزار می شود شرکت حضور دارند.

شرکت کنندگان در این اجلاس همچنین در نظر دارند حفاری اسرائیل در نزدیک مسجد الاقصی و بحران عراق را مورد بررسی قرار داده و حمله اسرائیل به لبنان را محکوم کنند.

این اجلاس همچنین موضوع انزجار از اسلام را که به اظهارات پاپ و انتشار کاریکاتورهای موهن ارتباط دارد در دستور کار قرار داده است .

انتظار می رود امروز در پایان این نشست بیانیه ای صادر شود.

سازمان کنفرانس اسلامی بزرگترین گروه اسلامی نماینده کشورهای مسلمان است که از 57 عضو تشکیل شده ، این سازمان در سپتامبر سال 1969 با هدف متحد کردن تلاش کشورهای اسلامی در جهت منافع کشورهای اسلامی تشکیل شد.