به گزارش خبرنگار مهر، بهمن حسینزاده ظهر دوشنبه در دیدار با اعضای انجمن صنفی جایگاه داران سوخت استان اردبیل تصریح کرد: تسهیلات مناسبی برای ایجاد جایگاههای جدید در استان درنظر گرفته شده و با جانمایی صحیح درصدد برطرف سازی کمبودها و نیازمندیهای مردم به جایگاههای سوخت خواهیم بود.
وی افزود: برای تداوم فعالیتهای مناسب جایگاههای سوخت گزارشهایی در خصوص موانع و مشکلات این مجموعه با چندی از دستگاههای اجرایی ارائه شده که با برطرفسازی این کمبودها حمایت از جایگاهداران جنبه عملیاتیتری به خود خواهد گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل یادآور شد: برای توسعه و راهاندازی جایگاههای جدید سوخت دریافت تسهیلات مورد نیاز از منابع ذیصلاح بسیار مهم بوده و با تسهیل در فرایند ارائه منابع مالی علاقهمندی سرمایهگذاران برای ورود به این بخش افزایش پیدا خواهد کرد.
حسینزاده اضافه کرد: برطرف سازی مشکلات مربوط به جایگاهداران تنها به ارگانهای خاص و محدودی ارتباط نداشته و عملکرد مثبت شهرداری، سازمان تامین اجتماعی و شرکت نفت در فراهم آوردن شرایط مناسب کاری برای مجموعههای مورد نظر لازم است.
وی ادامه داد: تداوم جریان حمل و نقل در شریانهای ارتباطی کشور به شکل قابل توجهی به ارائه خدمات مطلوب جایگاهداران سوخت ارتباط داشته و باید با دریافت نیازمندیهای موجود از تمامی ظرفیتهای لازم در حمایت از این گروه فعال استفاده شود.
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