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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۵۲

واکنش سازمان همکاری اسلامی به اقدام استرالیا علیه قدس اشغالی

واکنش سازمان همکاری اسلامی به اقدام استرالیا علیه قدس اشغالی

سازمان همکاری اسلامی اقدام استرالیا مبنی بر به رسمیت شناختن قدس غربی به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی را اقدام غیرقانونی و نقض قطعنامه‌های بین‌المللی برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، سازمان همکاری اسلامی در بیانیه‌ای تأکید کرد که اقدام استرالیا در به رسمیت شناختن قدس غربی به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی یک اقدم غیرقانونی و نقض قطعنامه‌های مجمع عمومی و شورای امنیت به خصوص قطعنامه شماره ۴۷۸ است.

این سازمان در بیانیه خود آورده است: قطعنامه شماره ۴۷۸ شورای امنیت از کشورهایی که دفاتر دیپلماتیک در قدس افتتاح کرده‌اند می‌خواهد که این دفاتر خود را از شهر قدس خارج کنند.

این سازمان بر مخالفت با هر گونه اقدام و تلاشی برای خدشه‌ وارد کردن به وضعیت حقوقی شهر قدس اشغالی تأکید کرده و درباره پیامدهای خطرناک آن در تمامی سطوح هشدار داد.

سازمان همکاری اسلامی همچنین از استرالیا خواست تا در تصمیم خود تجدیدنظر کرده و به تعهدات قانونی و سیاسی خود در چارچوب قوانین بین‌المللی احترام بگذارد.

گفتنی است، «اسکات موریسون» نخست‌وزیر استرالیا اخیرا اعلام کرد این کشور قدس غربی را به عنوان پایتخت فلسطین اشغالی به رسمیت شناخته اما فورا سفارت خود را به این شهر منتقل نمی‌کند.

کد مطلب 4487723

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