به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی پیش از ظهر دوشنبه در نشست با مسئولان استان بوشهر اظهار داشت: توسعه اشتغال و کمک به کارآفرینی به عنوان یکی از اولویت‌های مهم در دستور کار کمیته امداد است.

وی از راه‌اندازی اولین کانون خیرین کارآفرین و اشتغال در استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: هدف از ایجاد و تشکیل این کانون کمک به توسعه اشتغال پایدار است که در این راستا از ظرفیت خیرین استفاده خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با تاکید بر بسیج توانمندی‌های بنگاه های اقتصادی خرد و کلان در فضای اقتصاد مقاومتی و شرایط کنونی کشور افزود: یک تشکل مردم نهاد غیر سیاسی، غیر انتفاعی و غیر تجاری برای این مهم ضروری است.

وی با تاکید بر اهمیت توسعه فضای کسب و کار در کنار بازارشناسی، بازارسازی و بازارداری خاطرنشان کرد: مزیت‌های نسبی و رقابت پذیر برای توسعه اشتغال محرومین بایستی شناسایی شده و مورد استفاده قرار گیرد.

لطفی با تاکید بر بکارگیری استعدادهای بالقوه و بالفعل اقشار محروم ساکن شهرستان‌های تابعه استان بیان کرد: کانون خیرین کارآفرین و اشتغال با هدف ایجاد هماهنگی، هم افزایی و تسهیل امور مربوط به توانمندسازی مستعدین اشتغال دهک های پایین راه‌اندازی می‌شود.

وی با اشاره به ایجاد بانک اطلاعات نیازمندان جامعه هدف با همکاری نهادهای حمایتی و موسسات خیریه رسمی ادامه داد: کمیته امداد دنبال شبکه سازی در عرصه اشتغال از آموزش و حرفه‌آموزی تا ایجاد اشتغال و شناسایی بازارهای هدف برای عرصه تولیدات مددجویی است.