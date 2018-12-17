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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۰۷

جشن تولد یک کودک مبتلا به اوتیسم در رادیو نمایش

جشن تولد یک کودک مبتلا به اوتیسم در رادیو نمایش

سه‌شنبه ۲۷ آذر ماه، سریالی جدید با موضوع بیماری «اوتیسم» از رادیو نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، نمایش رادیویی «جشن تولد» را حمید پاک نیا نوشته است و داستان آن درباره یک کودک مبتلا به اوتیسم است که تحت درمان یک پزشک قرار می‌گیرد .

در «جشن تولد» هنرمندانی چون رضا عمرانی، نازنین مهیمنی، راضیه مومیوند، بهرام ابراهیمی، شیرین سپه‌راد و تعداد دیگری از بازیگران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش پرداخته‌اند.

این نمایش رادیویی به گویندگی فریبا طاهری، تهیه‌کنندگی ژاله محمدعلی، صدابرداری علی حاجی نوروزی  و افکت نرگس موسی‌پور ۲۷ آذرماه ساعت ۱۶ از رادیو نمایش پخش می‌شود.

کد مطلب 4487731

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