دیدار وزیر کشور ترکیه با نخست وزیر پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، «سلیمان سویلو» وزیر کشور ترکیه که به پاکستان سفر کرده است با «عمران خان» نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار طرفین در مورد گسترش همکاری های دوجانبه به بحث و تبادل نظر پر داختند.

وی همچنین اطمینان داد که ترکیه در راستای حمایت از پاکستان برای پیشرفت و ترقی از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

افزون بر این وزیر کشور ترکیه ضمن تبریک به «عمران خان» برای به عهده گرفتن سمت نخست وزیری پاکستان از وی برای سفر به ترکیه دعوت به عمل آورد.

سلیمان سویلو صبح امروز پس از ورود به اسلام آباد مورد استقبال «شهریار آفریدی» همتای پاکستانی خود قرار گرفت.