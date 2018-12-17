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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۰۱

قرعه‌کشی یک‌هشتم لیگ قهرمانان اروپا؛

غول‌های انگلیس و آلمان به هم خوردند/ بارسلونا حریف لیون شد

غول‌های انگلیس و آلمان به هم خوردند/ بارسلونا حریف لیون شد

قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا انجام شد و ۱۶ تیم حاضر در این مرحله حریفان خود را شناختند.

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا امروز دوشنبه در سوئیس برگزار شد.

در این مرحله از رقابت ها تیم ها بدون هیچ گونه دسته بندی قرعه کشی شدند.تنها موردی که در این قرعه ها لحاظ شد ملیت کشورها بود تا این بازی ها در کشور های مختلف برگزار شود.

دیدارهای مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان اروپا به این ترتیب است:

* شالکه آلمان - منچسترسیتی انگلیس
* اتلتیکو مادرید اسپانیا - یوونتوس ایتالیا
* منچستریونایتد انگلیس - پاری سن ژرمن فرانسه
* تاتنهام انگلیس- دورتموند آلمان
* المپیک لیون فرانسه - بارسلونا اسپانیا
* آژاکس هلند - رئال مادرید اسپانیا
* آ.اس. رم ایتالیا- پورتو پرتغال
* لیورپول انگلیس - بایرن مونیخ آلمان

دور رفت این بازی‌ها ۲۳، ۲۴ و سی‌ام بهمن ماه و اول اسفندماه برگزار می‌شود. همچنین بازی برگشت این مرحله ۱۴، ۱۵، ۲۱ و ۲۲ اسفند برگزار می شود.

کد مطلب 4487742
مهدی مرتضویان

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