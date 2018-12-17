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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۶:۳۰

همزمان با سراسر کشور؛

مانور طرح زمستانی در دشتی برگزار شد

مانور طرح زمستانی در دشتی برگزار شد

دشتی- همزمان با سراسر کشور مانور طرح زمستانی با حضور دستگاه‌های اجرایی در سطح شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر منصوری معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری دشتی ظهر دوشنبه در این مانور بر ضرورت تسریع در ارائه خدمات جاده ای به همشهریان تاکید کرد و اظهار داشت: هدف از اجرای طرح زمستانه ارائه  خدمات رسانی مطلوب، تامین ایمنی راهها و امداد رسانی است.

وی افزود: امیدواریم با همکاری و تعامل دستگاه‌های اجرایی شهرستان زمستان بی خطری در پیش داشته باشیم.

منصوری بیان کرد: دستگاه‌های متولی و امدادی در اولین فرصت خدمات و کمک های امداد رسانی انجام بدهند.

وی با بیان اینکه حضور دستگاه‌های خدمات‌رسان نقش مهمی در جاده ها دارد، ادامه داد: با توجه به وضعیت آب و هوایی این استان و حجم بالای مسافرین می طلبد دستگاههای اجرایی آمادگی لازم داشته باشند.

کد مطلب 4487744

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