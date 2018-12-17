مانور طرح زمستانی در دشتی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر منصوری معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری دشتی ظهر دوشنبه در این مانور بر ضرورت تسریع در ارائه خدمات جاده ای به همشهریان تاکید کرد و اظهار داشت: هدف از اجرای طرح زمستانه ارائه خدمات رسانی مطلوب، تامین ایمنی راهها و امداد رسانی است.

وی افزود: امیدواریم با همکاری و تعامل دستگاه‌های اجرایی شهرستان زمستان بی خطری در پیش داشته باشیم.

منصوری بیان کرد: دستگاه‌های متولی و امدادی در اولین فرصت خدمات و کمک های امداد رسانی انجام بدهند.

وی با بیان اینکه حضور دستگاه‌های خدمات‌رسان نقش مهمی در جاده ها دارد، ادامه داد: با توجه به وضعیت آب و هوایی این استان و حجم بالای مسافرین می طلبد دستگاههای اجرایی آمادگی لازم داشته باشند.