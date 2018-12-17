کرانچار: شاید این آخرین فرصت حضور فوتبال در المپیک باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، دور جدید تمرینات تیم امید از ۲۴ آذر آغاز شده و شاگردان کرانچار جهت انجام یک اردوی آماده سازی و برگزاری دو مسابقه برابر سوریه وارد جزیره کیش شدند.

کرانچار سرمربی تیم امید ایران معتقد است نسل فعلی حاضر در تیم امید تمامی مراحل و مدارج را به خوبی طی کرده و تیمی شایسته برای شکستن طلسم صعود به المپیک است.

* آقای کرانچار در این اردو و خصوصا دو مسابقه برابر سوریه چه اهدافی را دنبال می کنید؟

- کرانچار: طبیعتا هر اردویی اهداف خاص خودش را دارد. ما بعد از بازی های آسیایی تا امروز ۳ اردو را برگزار کردیم با یک هدف مشخص و آن هم برگزاری بازی های تدارکاتی مناسب بود. در اردوی اول متاسفانه نتوانستیم بازی های خوبی داشته باشیم در حالی که قرار بود عراقی ها دعوت ما را قبول کنند اما فکر می کنم به دلیل احتمال تقابل با تیم ما در آخرین مهلت منصرف شدند.

با این وجود شرایط در اردوهای بعدی بهتر شد و حالا می بینیم که برنامه بسیار خوبی داریم. هدف این است که در بازی های تدارکاتی به انسجام تیمی برسیم و به آن آمادگی مورد نظرمان دست یابیم. متاسفانه بعضی از بازیکنان ما در باشگاه های خودشان فرصت کافی پیدا نمی کنند و این بازی های دوستانه بهترین موقعیت را برای ما ایجاد می کند که به لیست نهایی خودمان نزدیک شویم.

* انتخاب سوریه برای برگزاری مسابقه دوستانه با چه هدفی صورت گرفت؟ آیا دلیل این انتخاب شباهت فوتبال این کشور به عراق نیست؟

- سوریه جایگاه و ویژگی های خاص خودش را دارد. به عقیده من سوریه تیم خوبی است که در منطقه غرب آسیا از موقعیت مناسبی برخوردار است. هدف ما آشنایی با نحوه بازی کشورهایی مثل عراق و یمن است. طبیعتا شباهت هایی هم وجود دارد، البته شاید از نظر کیفیت با عراق تفاوت هایی دارد اما در چنین بازی هایی می توانیم نقاط ضعف و قوت خودمان را به خوبی بشناسیم.

* شما گفته بودید که در این اردو به ترکیب نهایی مورد نظر خودتان نزدیک می شوید و تعداد بازیکنان محدودتر می شود ، آیا به این هدف نزدیک شدید؟

- ما از این به بعد حدود ۳۰ بازیکن نهایی را در اختیار خواهیم داشت که شاکله اصلی تیم را شکل می دهد. استخوان بندی اصلی تیم شناسایی شده و از همین شاکله اصلی استفاده می کنیم. رفته رفته تلاش کردیم نقاط ضعفی که وجود داشت را رفع کنیم تا به ترکیب نهایی نزدیک شویم. بعد از بازی های آسیایی جاکارتا در بعضی پست ها خصوصا خط دفاع به دنبال گزینه های جدیدی بودیم چرا که بازیکنان کمی در اختیار داشتیم و حالا تا حدودی به این هدف رسیدیم. از این نظر فکر می کنم موقعیت خوبی داریم.

در خط میانی هم تیم با کیفیتی هستیم و همینطور در خط حمله شرایط خوبی داریم و گزینه های خوبی در اختیار داریم که خط حمله ما را قدرتمند می کند. به عنوان سرمربی باید بگویم شاکله اصلی تیم را شناخته ایم و خود من در ذهنم تقریبا ۲۵ نام اصلی را ثبت کرده ام اما واقعیت این است که تا شروع مسابقات ممکن است مصدومیت یا مسائل دیگری داشته باشیم که مجبور به تغییرات شویم. باید گزینه های متعددی داشته باشیم. همچنین برخی نفرات دیگر هم به من معرفی می شوند مثل یک بازیکن جوان که در گالاتاسرای ترکیه حضور دارد یا بازیکن دیگری که در لیگ آمریکا بازی می کند. همچنین یک گزینه در پرتغال که باید آنها را نیز زیر نظر داشته باشیم. ممکن است بازیکنان شایسته ای باشند که بتوانند به ما کمک کنند.

* شما بعد از جاکارتا از فدراسیون درخواست داشتید که برنامه های آماده سازی مناسبی طبق برنامه تدارک دیده شود ، فکر می کنید این برنامه ها تا چه حد محقق شده است؟

- باید از فدراسیون فوتبال تشکر کنم که با تمام وجود از برنامه های ما حمایت کردند. در اردوی اول متاسفانه نتوانستیم بازی های مناسبی داشته باشیم چون عراقی ها برنامه را تغییر دادند اما بعد از آن با عمان بازی کردیم که بازی بسیار مفیدی بود. حالا با سوریه و سپس با اردن بازی می کنیم. انجام ۳ مسابقه در این اردو فوق العاده است و خیلی به ما کمک می کند. مهمتر اینکه در مرحله بعد برای حضور در تورنمنت دوحه آماده می شویم. روابط فدراسیون فوتبال با قطر بسیار خوب است و تلاش شخصی آقای تاج موجب شد بتوانیم در این تورنمنت حاضر شویم که باعث خوشحالی است.

این تورنمنت ها تجربه بازیکنان ما را بالا می برد و آنها را در شرایط مسابقه قرار می دهد. در واقع کمک می کند که یک تیم کامل و واقعی باشیم. با این برنامه باید بگویم شرایط و برنامه های تیم امید ایده آل و بسیار شایسته است. این همان حمایتی است که انتظار داشتیم. می دانید که اردوی خودمان را در مرکز ملی فوتبال آغاز کردیم چون این مرکز خانه ما است مثل همه تیم های ملی همچنین بعد از کیش دوباره به این مرکز بازمی گردیم و سپس به اردن می رویم.

مذاکراتی هم در خصوص یک تورنمنت دیگر در تاجیکستان شده که با حضور تیم های قدرتمند آسیای میانه برگزار می شود. برای آشنا شدن با سبک حریفانی مثل ترکمنستان حضور در این تورنمنت هم مفید است. به عقیده من حمایت خوبی از جانب فدراسیون صورت گرفته و می توانیم با قدرت برای حضور در مسابقات آماده شویم.

* آقای کرانچار در دوره های گذشته فوتبال ایران تیم های پر ستاره و اصطلاحا نسل های طلایی داشته که نتوانستند طلسم صعود به المپیک را بشکنند، شما تا چه حد به تیم فعلی امید دارید که بتواند بالاخره این آرزو را محقق سازد؟

- اول باید بگویم که برای صعود به المپیک نباید به دنبال نسل طلایی باشید. بیش از هر چیز باید به دنبال ساختن یک تیم باشید و این همان کاری است که مشغول انجام دادن آن هستیم. در مورد المپیک باید بگویم ممکن است این آخرین حضور فوتبال و آخرین فرصت برای ما باشد. از سوی دیگر ۴۴ سال از این ناکامی تلخ و طولانی می گذرد و همه ما برای شکستن این طلسم باید تلاش کنیم.

در دوره های گذشته شما تیم های پرستاره ای داشتید و نام های بزرگی که نتوانستند این بار را در آن مقطع به دوش بکشند. با این وجود در خصوص نسل فعل تیم امید باید بگویم من به این بچه ها ایمان دارم. آنها همه مدارج و پله ها را به درستی طی کردند. اکثر بازیکنان ما در رده های مختلف تیم های پایه بازی کردند، خیلی از آنها تجربه حضور در مسابقات بین المللی مثل جام های جهانی رده ها را داشته اند و البته بیشترشان در لیگ برتر برای تیم های خودشان به عنوان بازیکنانی تاثیرگذار بازی می کنند. اینها بسیار مهم است چون ما بازیکنانی با استعداد، توانمند و در عین حال با تجربه در اختیار داریم. مسئله مهم این است که راه را به درستی نشانشان بدهیم. گام به گام یک تیم قدرتمند، متحد و هماهنگ بسازیم. ابتدا از مرحله مقدماتی عبور کنیم و بعد به فکر موفقیت در دور نهایی باشیم. باید بگویم ما همه تلاش خودمان را می کنیم و ایمان دارم می توانیم موفق شویم، البته مقدار کوچکی هم باید خوش شانس باشیم که در این مسیر اتفاقات علیه ما نباشد.