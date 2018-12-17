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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۰۱

۳۰ آذرماه

آخرین فرصت ارسال آثار «طراحی شخصیت»جشنواره بازی‌های ویدیویی ایران

آخرین فرصت ارسال آثار «طراحی شخصیت»جشنواره بازی‌های ویدیویی ایران

پایان آذرماه، آخرین فرصت ارسال آثار به مسابقه «طراحی شخصیت اصلی جشنواره بازی‌های ویدیویی ایران» است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، هم‌زمان با تغییر نام جشنواره به «جشنواره بازی‌های ویدیویی ایران»، کاراکتر این جشنواره نیز تغییر خواهد کرد.

برای این منظور مدتی پیش فراخوانی عمومی در قالب مسابقه طراحی کاراکتر منتشر شد تا طراحان سراسر کشور بتوانند طرح‌های پیشنهادی خود را ارسال کنند و از بین آن‌ها بهترین اثر در صورتی که تمام شاخص‌های مد نظر را داشته باشد به عنوان کاراکتر جشنواره بازی‌های ویدیویی ایران انتخاب شود.

فرصت ارسال آثار نهایتا تا پایان آذرماه امکان‌پذیر خواهد بود و پس از آن داوری آثار آغاز خواهد شد. بنابراین علاقه‌مندان برای حضور در این مسابقه تا سی آذرماه فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند. این مسابقه سه برنده خواهد داشت که به ترتیب ۵، ۳ و ۱ میلیون تومان جایزه می‌گیرند.

کد مطلب 4487748
مریم علی بابایی

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