به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازیهای رایانهای، همزمان با تغییر نام جشنواره به «جشنواره بازیهای ویدیویی ایران»، کاراکتر این جشنواره نیز تغییر خواهد کرد.
برای این منظور مدتی پیش فراخوانی عمومی در قالب مسابقه طراحی کاراکتر منتشر شد تا طراحان سراسر کشور بتوانند طرحهای پیشنهادی خود را ارسال کنند و از بین آنها بهترین اثر در صورتی که تمام شاخصهای مد نظر را داشته باشد به عنوان کاراکتر جشنواره بازیهای ویدیویی ایران انتخاب شود.
فرصت ارسال آثار نهایتا تا پایان آذرماه امکانپذیر خواهد بود و پس از آن داوری آثار آغاز خواهد شد. بنابراین علاقهمندان برای حضور در این مسابقه تا سی آذرماه فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند. این مسابقه سه برنده خواهد داشت که به ترتیب ۵، ۳ و ۱ میلیون تومان جایزه میگیرند.
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