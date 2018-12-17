مسئولان ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺭا ﺟﺪی ﺑﮕﻴﺮند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید اخوان بعدازظهر دوشنبه در چهارمین نشست کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان گلستان اظهار کرد: باید دید که سلامت مردم کجا در معرض خطر است و تهدید می شود تا بتوان جلوی آن را گرفت.

وی با بیان این که احداث بیمارستان تا زمانی که پیشگیری اتفاق نیفتاده دردی از جامعه دوا نمی کند، افزود: مسئولیت امنیت غذایی و سلامت مردم بر عهده استاندار هر استان است که بالطبع به معاونت های وی واگذار می شود.

اخوان گفت: باید از تمام مصوبات کارگروه اطاعت شده و در جلسات بعدی آمار از کاهش تهدیدها ارائه شود.

وی با اشاره به ایجاد کانون سلامت در روستاها و شهرها افزود: در زمینه سلامت باید همه شهرها و روستاها را با یک چشم دید و عدالت را حفظ کرد.

اخوان اضافه کرد: همه مسئول هستیم که سلامت مردم را جدی بگیریم و زیرا تهدیدهای بسیاری جامعه را تهدید می کند.

ﻭی خاطرنشان کرد: در زمینه پیشگیری و فرهنگ سازی نقش رسانه ها و آموزش و پرورش بسیار پررنگ است.

اخوان تأکید کرد: اعتیاد معضلی است که دانش آموزان ما در گیر کرده است و این آسیب به مدارس ابتدایی و راهنمایی ما رسیده است.

وی در پایان تأکید کرد: همه مسئولان باید ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺭا ﺟﺪی ﺑﮕﻴﺮند و در این راستا تلاش کنند.