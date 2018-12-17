افزایش ۲۰ درصدی مرگ و میرهای ناشی از تصادفات در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فاضل، عصر دوشنبه در آیین گرامیداشت هفته پژوهش دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان اظهار کرد: اکنون باید در قسمت پژوهش بازنگری هایی صورت گیرد، طی این سال ها هزار و ۸۰۲ مقاله توسط دانشگاه علوم پزشکی گلستان چاپ شده است.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی گلستان در کشور از رتبه هفدهم بر خوردار است، افزود: در دو سال اخیر دانشگاه علوم پزشکی گلستان توانسته رشد خوبی داشته باشد که در این مدت ۴۷۰ مقاله به چاپ رسید که ۱۳۰ مقاله بین المللی بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با بیان اینکه سال گذشته ۱۶ هزار تصادف در استان اتفاق افتاد، گفت: بر همین اساس ۴۰۰ مورد مرگ و میر جاده‌ای در استان داشتیم.

وی یادآور شد: میانگین مرگ و میر تصادفات جاده ای کشور در سال ۹۶ کاهش یافته ولی در استان با ۲۰ درصد رشد مواجه بوده است.

شیوع سالک در گنبدکاووس

فاضل ضل با اشاره به اینکه میانگین زمانی که هر فرد در بیمارستان بر اثر تصادف بستری می‌شود ۱۰ روز است، اظهار کرد: این مدت زمان بستری در بیمارستان زیاد است و باعث می شود هزینه زیادی برای آن پرداخت شود.

وی با اشاره به اینکه اکنون سالک در گنبدکاووس شایع شده است، افزود: در این زمینه باید تحقیقاتی انجام شود و کار پژوهشی صورت گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با بیان اینکه با پژوهش می توان بسیاری مشکلات را بر طرف کرد، گفت: مرکز تحقیقات باید تجمیع شود تا پژوهش ها هدفمند انجام شود.

وی با اشاره به اینکه در حوزه بالینی اعتبارات پژوهشی دانشگاه ۸۰ میلیارد تومان بوده، یادآور شد: قبل از سال ۹۶ به دنبال افزایش تعداد دانشگاه‌ها و هئیت علمی بودیم اما از افزایش اعتبارات غافل ماندیم و بودجه را افزایش ندادیم اما از ابتدای سال ۹۶ افزایش بودجه علمی در دستور کار قرار گرفت که در همین راستا از ۶ تا ۲۴ درصد افزایش پیدا کرد.