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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۱۰

مدیرکل محیط زیست بوشهر خبر داد:

تدوین برنامه اقدام ملی حفاظت از لاک‌پشت‌های دریایی در بوشهر

تدوین برنامه اقدام ملی حفاظت از لاک‌پشت‌های دریایی در بوشهر

بوشهر - مدیرکل حفاظت محیط زیست بوشهر از تدوین برنامه اقدام ملی حفاظت از لاک‌پشت‌های دریایی در بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، کارگاه و نشست هم اندیشی تدوین برنامه اقدام ملی حفاظت از لاکپشت های دریایی با حضور ذینفعان و صاحبنظران در بوشهر برگزار شد.

در این نشست هم اندیشی سازمان های بهره بردار و متولی دریا با راهکارها و نظرات خود در خصوص چالش‌ها و کارکردهای گونه مهم لاک پشت های دریایی و ارایه راهکار برای تدوین برنامه ملی حفاظت از لاکپشت ها را بیان کردند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست بوشهر گفت: برنامه ریزی جهت حفاظت بیشتر از  زیست بوم های دریایی استان بوشهر، بمنظور حفظ گونه های ارزشمند دریایی بیشتر خواهد شد.

فرهاد قلی‌نژاد افزود: گونه لاکپشت منقار عقابی در جهان از گونه های بشدت در معرض خطر انقراض است که جمعیت مناسبی از آن در جزایر و مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان لانه گزینی می کند.

سینایی عضو هیئت علمی دانشگاه چابهار بعنوان تسهیلگر، ضمن توضیح فعالیت های انجام شده با همکاری معاونت دریایی سازمان، به هدایت نظرات شرکت کنندگان به منظور جمع بندی نهایی پرداخت.

کد مطلب 4487761

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