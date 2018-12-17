وزش باد و بارش باران در مناطق غرب اصفهان از فردا آغاز می شود

حجت الله علی عسگریان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشههای هواشناسی بیانگر استقرار جو نسبتاً پایداری بر روی استان تا اواسط امروز است.
وی بیان داشت: بر این اساس در اکثر مناطق آسمان به صورت کمی تا قسمتی ابری و وزش باد پیشبینی میشود.
کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اعلام کرد: همچنین با توجه به پایداری جو و سکون نسبی هوا در مناطق صنعتی و پرجمعیت استان از جمله کلانشهر اصفهان انباشت آلایندههای جوی را تا اواسط روز خواهیم داشت.
وی ادامه داد: به تدریج با گذر امواج ناپایدار تا اواخر روز سهشنبه ناپایداریهایی به شکل بارش و وزش باد نسبتاً شدید به ویژه در نیمه غربی استان انتظار میرود.
علی عسگریان با بیان اینکه میانگین دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در اکثر مناطق استان تغییر محسوسی نخواهد داشت، اضافه کرد: امروز هوای اصفهان صاف تا نیمه ابری و غبارمحلی و گاهی وزش باد ثبت شده است.
وی با اشاره به اینکه افزایش ابر، در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید و بارش پراکنده برای روز سه شنبه پیش بینی شده است، اضافه کرد: روز چهارشنبه هوای صاف تا کمی ابری و مه صبحگاهی و وزش باد ثبت شده است.
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