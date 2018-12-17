به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «عدالت آموزشی: انسداد مبادی بی‌سوادی» نوشته دکتر بیژن زارع، دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی و عیسی عابدینی، دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی دانشگاه خوارزمی از سوی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی البرز منتشر شد. این کتاب شامل هفت فصل است که به موضوعاتی پیرامون «تعریف انسداد مبادی بی سوادی»، «نظریه‌های موجود»، «عدالت آموزشی در جهان و ایران»، «چگونگی مطالعه وضعیت بی سوادی» و «خلاصه تجربیات نظام‌های آموزشی مورد بررسی» پرداخته شده است.

در پیشگفتار این کتاب آمده است؛ «یکی از مؤثرترین راه‌های تحقق عدالت اجتماعی تأمین فرصت‌های یکسان برای دسترسی عموم افراد جامعه به آموزش و پرورش است و همه آحاد انسانی حق دارند از آموزش و پرورش یکسان برخوردار شوند. در جهان کنونی یکی از شاخص‌های پیشرفت اجتماعی، کمیت و کیفیت آموزش و پرورش و چگونگی بهره‌مندی از آن است. بر همین مبنا کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه درصدد ایجاد فرصت‌های برابر دسترسی همگان به آموزش و پرورش هستند.»

در بخش دیگری از کتاب «عدالت آموزشی: انسداد مبادی بی‌سوادی» آمده است؛ « طرح انسداد مبادی بی‌سوادی در راستای جذب دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل است و درنتیجه تحقق عدالت آموزشی هدف نهایی آن است. این طرح شامل جذب دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل به دلایل مختلفی چون: فقر اقتصادی (فقر مالی و معیشتی خانوارها)، فقر فرهنگی، مسائل اجتماعی، پراکندگی جغرافیایی، وسعت سرزمین، صعب‌العبور بودن منطقه، کم‌جمعیت بودن برخی مناطق روستایی و عشایری، بازماندن دختران در برخی مناطق دور افتاده از تحصیل، ترک تحصیل در دوره‌های اول و دوم ابتدایی است.»

کتاب عدالت آموزشی: انسداد مبادی بی‌سوادی در ۲۵۴ صفحه و با قیمت ۲۵ هزار تومان از سوی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان البرز به چاپ رسیده است.