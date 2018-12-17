به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز حمل و نقل، رانندگان و راهدار، مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان قزوین روز دوشنبه در نشست خبری در محل راهدارخانه کنارگذر مسیر آزاد راه قزوین به زنجان مهمترین فعالیتهای این اداره را تشریح کرد.

افشین پیرنون در این نشست خبری اظهارداشت: در استان قزوین ۶۷۰۰ کیلومتر راه مواصلاتی داریم که بااستقرار ۲۵ راهدارخانه وتامین ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز راهداری در خدمت مسافران و رانندگان مسیر هستیم.

وی اضافه کرد: تجهیزات لجستیک شامل ۲۸۱ دستگاه ماشین آلات راهداری است که به همراه ۳۰۰ نیروی انسانی در طرح زمستانی و در فصول دیگر ۲۰۰ نفر در عملیات راهداری شرکت می کنند.

پیرنون یادآورشد: از مجموع ۲۸۱ دستگاه ماشبن آلات راهداری تعداد ۲۵ دستگاه جدیدا خریداری شده که میانگین سن و عمر آنها از ۲۱ سال به ۱۸ سال رسیده است.

وی اضافه کرد: نوسازی ناوگان موجب کاهش هزینه های استهلاک، تعمیر و نگهداری و سرعت بخشیدن به واکنش سریع در ماموریتها می شود و برای خرید تجهیزات ۳۰ میلیارد تومان هزینه و ماشینها به روز شده و از میان ۸۰ دستگاه کمپرسی تعداد ۴۰ دستگاه به روز و جدید است.

پیرنون تصریح کرد: به دلیل پراکندگی فعالیتها پوشش همه برنامه ها در فصول مختلف سال سخت و پیچیده است اما با برنامه ریزی لازم در انجام رسالت خود جدی و با تلاش همه نیروهای زحمتکش در خدمت مردم کوشا هستیم.

آشکار سازی ۷۲ نقطه حادثه خیز

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین در ادامه با اشاره به اهمیت رفع نقاط حادثه خیز در استان گفت: در حال حاضر ۷۲ نقطه حادثه خیز در استان آشکار شده که برای اصلاح و رفع این نقاط، اقدام لازم صورت گرفته است.

وی بیان کرد: امسال در ۱۲ نقطه حادثه خیز برای اصلاح هندسی برنامه ریزی کرده ایم که تا پایان سال دو نقطه اصلاح می شود.

پیرنون اظهارداشت: شناسایی و سپس رفع نقاط پرحادثه در دستور کار است که برای اصلاحات هندسی و رفع حادثه خیز بودن ۱۲ نقطه بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

سالانه ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه نگهداری راههای استان

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین یادآورشد: به طور میانگین هزینه نگهداری راههای استان حدود ۲ تا ۶ درصد هزینه ساخت است که معادل ۵۰۰ میلیارد تومان می شود.

وی افزود: در بهترین حالت و بیشترین تخصیص حدود ۲۰ درصد این میزان داده می شود که جوابگوی نیازها نیست.

پیرنون گفت: سطح کیفی خدمات رسانی را باید افزایش دهیم تا جاده ها به صورت استاندارد و ایمن نگهداری شود که عملیات ایمن سازی، روکش آسفالت، نصب علائم و رفع نقاط پرحادثه در هزینه نگهداری لحاظ می شود که خوشبختانه با اقدامات انجام شده در سه سال متوالی شاهد کاهش سوانح در استان هستیم.

وی اضافه کرد: توپوگرافی منطقه در سوانح تاثیرگذار است ولی بیشتر حوادث به دلیل سرعت بالا در آزادراههاست و ما نیز سالانه در مسیر آزاد راه قزوین به رشت بیشترین هزینه را انجام می دهیم تا جاده ایمن شود.

آسفالت ۷۰ کیلومتر مسیر به ۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

پیرنون اضافه کرد: برای لکه گیری مسیرهای مواصلاتی استان برنامه ریزی شده و از خروجی آزاد راه قزوین به سمت عوارضی زنجان برای لکه گیری و روکش اسفالت ۷۰ کیلومتر به ۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که ۵ میلیارد تومان آن تامین و پرداخت شده که به همان میزان روکش شده است.

وی گفت: بهسازی برخی مسیرهای آزاد راه قزوین به رشت در دستور است که در ادامه ۶ کیلومتر آن روکش می شود اما در این منطقه رانش هم داریم و در محدوده نیروگاه هم باید اصطکاک جاده بیشتر شود که بخشی از آن از نظر فنی رفع شده است.

پیرنون بیان کرد: جاده را باید با استانداردهایی ساخت تا رانندگان قانونمند بدون حادثه از آن عبور کنند که در این راستا محور بویین زهرا که راه اصلی است چهارخطه شده و مکانهای دسترسی خطرساز به دوربرگردان استاندارد تبدیل شده اما ساکنان علاقه ای به دور برگردان ندارند و می خواهند بسرعت در مسیر تغییر جهت دهند که این نگاه خطرناک است و موجب حوادث می شود.

وی گفت: با فرهنگ سازی باید مردم را به رعایت قانون تشویق کنیم تا سوانح کاهش یابد.

پیرنون اضافه کرد: ایجاد زیرگذر و روگذر بهترین راهکار در راههای اصلی و بزرگراههاست اما هزینه سنگینی دارد به همین دلیل از دوربرگردان استاندارد استفاده می شود.

وی اظهارداشت: توجه به تابلوها و رعایت مقررات در کنار ایمن سازی راهها و استفاده از حودروی استاندارد می تواند به کاهش سوانح منجر شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین یادآورشد: با همه مشکلات اقتصادی برای اولین بار ۲ هزار مترمربع تابلوی هدایت مسیر در محورهای اصلی، روستایی و کوهستانی و ۲۲ کیلومتر گاردریل در جاده های الموت، آزاد راه قزوین به رشت گاردریل سه موج نصب شده و در محور قزوین به زنجان هم که حفاظ نداشت ۵۵ کیلومتر نیوجرسی و ۱۵ کیلومتر روشنایی نصب شده که در دو سال اخیر ۱۰ هزار تابلو نصب شده است.

پیرنون گفت: در استان قزوین با داشتن ۲۴۰ کیلومتر روشنایی در رده سوم کشور و از نظر ترافیک و تردد ماهانه ۲۰ میلیون تردد در رده چهارم کشوری هستیم.