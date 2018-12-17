علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اولین روز از هفته پژوهش با حضور استاندار قم آیین نواختن زنگ پژوهش در یکی از دبیرستان‌های دخترانه ناحیه سه نواخته و از دانش آموزان و معلمان پژوهنده نیز تقدیر شد.

وی ادامه داد: زنگ پژوهش در دیگر مدارس این استان به منظور ترویج فرهنگ پژوهشی و نهادینه کردن آن نواخته شد.

معاون پژوهش و نیروی انسانی آموزش و پرورش استان قم بیان کرد: به مناسبت هفته پژوهش جشنواره تجلیل از دانش آموزان پژوهشگر در روز ۲۷ آذرماه در کانون مریم برگزار می‌شود و از ۲۳۰ دانش‌آموز پژوهشگر تجلیل به عمل می‌آید.

وی گفت: آموزش و پرورش این استان در نمایشگاه فن بازار در دانشگاه قم غرفه پژوهشی دارد که تا ۲۸ آذرماه دایر است و آثار پژوهشی دانش آموزان و معلمان را نمایش می‌دهد.

محمدی عنوان کرد: همایش تجلیل از پژوهشگران استان در روز ۲۸ آذرماه در دانشگاه قم برگزار می‌شود که در این همایش از دانش آموزان و معلمان پژوهشگر برتر نیز تجلیل به عمل می‌آید.

وی گفت: همایش تجلیل از معلمان پژوهشگر و پژوهنده استان روز پنجشنبه ۳۰ آذرماه در خانه معلم شماره یک واقع در خیابان ساحلی برگزار می‌شود که در این مراسم از ۲۰۰ معلم که در طول سال تحصیلی مقالات، کتاب، ترجمه و پایان نامه برتر داشته‌اند و همچنین از معلمان پژوهنده تقدیر به عمل می‌آید.

معاون پژوهش و نیروی انسانی آموزش و پرورش قم اظهار کرد: در طول هفته پژوهش نمایشگاه‌های پژوهشی در سطح مدارس استان برپا می‌شود.

وی ادامه داد: مسابقات پژوهشی از جمله مسابقات کتابخوانی در سطح مدارس برگزار می‌شود.