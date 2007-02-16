بشار اسد فردا به تهران می آید

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار دومین سفر بشار اسد به ایران پس از انتخاب دکتر محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران است و مهمترین هدف آن تقویت روابط دوجانبه در سایه فشارهای روزافزون آمریکا بر تهران و دمشق است.

در این سفر درباره مسائل مختلف منطقه ای از جمله اوضاع عراق، لبنان و تحولات فلسطین اشغالی و تبادل نظر در خصوص نگرانی های دو کشور در امور منطقه در دستور کار تهران و دمشق خواهد بود و دو کشور در نشست خود در کمیسیون عالی ایرانی - سوری توافق هایی را در حوزه اقتصادی صورت خواهند داد.



گفتنی است بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در اظهارنظری با حمایت از فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورمان اعلام کرده است: ما حمایت خودمان را از ایران در طرح این کشور برای دستیابی به تکنولوژی هسته ای اعلام و از ایده گفتگو با طرفهای بین المللی استقبال و تمام تلاش ها برای تحت فشار قرار دادن ایران را رد می کنیم.

لازم به ذکر است دکتر احمدی نژاد در دی ماه سال گذشته سفری به سوریه برای دیدار با بشار اسد و دیگر مقامات این کشور داشت.