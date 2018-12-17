واکنش مجلس مشورتی عربستان به مصوبه سنای آمریکا ضد بن سلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، مجلس مشورتی عربستان به قطعنامه سنای آمریکا علیه بن سلمان واکنش نشان داد و آنرا به مثابه دخالت در امور داخلی این کشور توصیف و آنرا محکوم کرد.

مجلس مشورتی عربستان این مصوبه سنای آمریکا را ادعا و اتهام توصیف کرد.

در بیانیه مجلس مشورتی سعودی آمده است که سعودی ها به شکل قاطع با تعرض به رهبران خود شامل ملک سلمان و ولیعهد یا تعدی به حاکمیت و تعرض به جایگاه عربستان مخالفند.

این مجلس اعلام کرد: موضع مجلس سنای آمریکا برگرفته از نقش مجالس پارلمانی در تقویت روابط دوستی میان کشورها به شکل رسمی و مردمی نیست و نباید کشمکش های سیاسی در داخل آمریکا زمینه ساز تعدی به کشوری در حد عربستان باشد. عربستان جایگاه برجسته ای در قلوب اعراب و مسلمانان دارد! و نقش عربستان در مقابله با تروریسم و تبادل اطلاعاتی درباره عملیات تروریستی ایفا کرده است!

شایان ذکر است که قبلا یک منبع مسئول در وزارت خارجه عربستان با صدور بیانیه‌ای تصویب قطعنامه علیه این کشور در سنای آمریکا را محکوم کرد و آن را مداخله در امور داخلی عربستان خواند.

بر اساس این گزارش، عربستان مواضع سنا را ادعاهای واهی خوانده و اعلام کرد که این ادعاها باعث تضعیف نقش منطقه‌ای و بین‌المللی ریاض خواهد شد.

گفتنی است که سنای آمریکا پنجشنبه گذشته دو قطعنامه علیه عربستان سعودی در ارتباط با جنگ یمن و ترور جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد سعودی به تصویب رساند.

در بخش‌هایی از قطعنامه سنای آمریکا به «رفتارهای نگران‌کننده» حکومت سعودی در زمینه‌های مختلف از جمله جنگ یمن، حبس سعد الحریری نخست‌وزیر لبنان، تضعیف وحدت شورای همکاری خلیج فارس، اخراج سفیر کانادا، سرکوب مخالفان و قتل خاشقجی اشاره شده است.