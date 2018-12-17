برگزاری نمایشگاه «زندگی با طعم مهارت» در مجتمع مطبوعاتی اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر٬ عباس مهدویان پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه حول محور برگزاری نمایشگاه «زندگی با طعم مهارت» اظهار داشت: مردم ما آنگونه که باید با آموزشهای مهارتی آشنایی ندارند و راه و روش کسب و کار را نمی دانند، بر این اساس اداره کل فنی حرفه ای استان اصفهان به شدت به دنبال اطلاع رسانی در بحث آموزشهای مهارتی است.

وی با بیان اینکه ۷۵ درصد از دوره های آموزشی فنی حرفه ای شامل کسب مهارت است، ادامه داد: آموزشگاه های فنی حرفه ای خدمات خوبی را در اختیار شهروندان قرار می دهد تا با آموزش مهارت های مختلفی بتوانند در وهله های مختلف زندگی خود به شکل توانمندتری وارد عمل شوند.

معاون فرهنگی آموزشی اداره کل فنی حرفه ای استان اصفهان با اشاره به برگزاری نمایشگاه «زندگی با طعم مهارت» در مجتمع فرهنگی مطبوعاتی استان اصفهان،تصریح کرد: برگزاری این قبیل نمایشگاه ها می تواند کمک بزرگی در راستای آشنایی شهروندان با کلاس های فنی حرفه ای باشد.

وی افزود: در این نمایشگاه آثار بانوان آموزش دیده در مراکز فنی حرفه ای است و امکان اینکه به این افراد مجوز اشتغال در منزل داده شود نیز وجود دارد.

مهدویان افزود: تعداد ۳۰ غرفه در این نمایشگاه حضور دارد و در کنار برگزاری نمایشگاه، دورههای یک ساعته آموزشی برای بازدید کنندگان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در نظر داریم آموزش های خود را طبق استاندار های موجود انجام دهیم، بیان داشت: اداره کل فنی حرفه استان اصفهان در زمینه منابع انسانی و بازسازی تجهیزات با کمبود بودجه مواجه است، بر این اساس اگر بخش خصوصی مشارکتهای لازم را با ما داشته باشد می توانیم کلاسهای آموزشی را به خوبی تجهیز کنیم.

معاون فرهنگی آموزشی اداره کل فنی حرفه ای استان اصفهان با اشاره به تعداد عنوانهای آموزشی در آموزشکده های فنی حرفه ای استان اصفهان گفت: ۵۰ عنوان حرفه آموزشی جدید به دیگر کلاس های آموزشی وارد کرده ایم که با استاندارهای لازم به علاقه مندان آموزش داده می شود.