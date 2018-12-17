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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۴۶

رئیس کارگروه سلامت غذایی گلستان:

غسالخانه نوکنده ظرف ۶ ماه ساخته شود

غسالخانه نوکنده ظرف ۶ ماه ساخته شود

گرگان- رئیس کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان گلستان گفت: غسالخانه نوکنده ظرف ۶ ماه ساخته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی بعدازظهر دوشنبه در چهارمین نشست کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان گلستان اظهار کرد: در تدوین سند حوزه سلامت استان کارگاه های آموزشی برای فرمانداران و بخشداران نیاز است.

وی افزود: کار این سند از سال گذشته شروع شده و امیدواریم که در سال ۹۸ برنامه ریزی های خوبی در این خصوص صورت گیرد.

چراغعلی در خصوص بررسی وضعیت نامناسب غسالخانه نوکنده که در دستورکار جلسه بود، خطاب به بخشدار و شهرداری نوکنده گفت: ۶ ماه زمان معقولی برای ساخت غسالخانه است و با نظارت بهداشت و علوم پزشکی گلستان این کار انجام شود.

وی تأکید کرد: همچنین باید مسائل اجتماعی را هم در این کار در نظر گرفت و افکار عمومی را برای تغییر مکان غسالخانه آماده کرد.

پیشگیری هزینه های درمان را کاهش می دهد

در ادامه نشست رئیس سابق کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان گلستان اظهار کرد: در سال ۹۲ تا ۹۴ علیرغم مقاومت هایی که وجود داشت ساماندهی کشتارگاه ها را در استان شروع کردیم.

علی اصغر طهماسبی ادامه داد: اگر آن زمان این امر اتفاق نمی افتاد همان روش سنتی تکرار و اجرا می شد.

وی افزود: پارک پسماند را از سال ۹۶ شروع کردیم و شهروندان گرگانی از بوی بد و مشمئزکننده آن نجات یافتند.

طهماسبی با اشاره به ساماندهی مراکز عطاری استان گفت: ساماندهی آن ها توسط کارگروه سلامت انجام شد.

وی همچنین به پیگیری های صورت گرفته در خصوص ساماندهی مراکز عرضه محصولات لبنی اشاره و بیان کرد: بیش از هزار فارم مرغ در گلستان وجود دارد و ما در سال گذشته که استان های همجوار به آنفلوانزای حاد پرندگان دچار بودند، هیچ خسارتی ندیدم.

طهماسبی گفت: هزینه درمان حیوان گزیدگی استان تنها یک میلیارد تومان است که اگر پیشگیری اتفاق نمی افتاد این مبلغ به ۱۰ میلیارد تومان هم می رسید.

کد مطلب 4487780

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