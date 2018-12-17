بررسی ۲۳ پرونده تخلف پژوهشی دانشگاه تهران در سال ۹۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، محمد رحیمیان در مراسم تقدیر از پژوهشگران دانشگاه تهران گفت: برگزاری این جشنواره و تقدیر از پژوهشگران موفق دانشگاه میتواند زمینهساز تمرکز و توجه بیشتر به ابعاد مختلف پژوهش و فناوری باشد.
وی افزود: در زمینه اخلاق پژوهشی در سال ۹۶، ۲۳ پرونده مورد بررسی قرار گرفته است. امیدواریم با توجه به تلاش دانشگاه در زمینه افزایش سلامت و صیانت از دستاوردهای پژوهشی، ارتقا اخلاق پژوهش و تقویت بنیانهای اخلاق حرفهای، به تدریج موارد تخلف کاهش یابد.
معاون پژوهشی دانشگاه تهران با بیان اینکه موسسه انتشارات دانشگاه در سال گذشته در دو نمایشگاه ملی و بینالمللی شرکت داشته است، افزود: با توجه به اصلاح فرآیند و همکاری اعضای هیات علمی، زمان ارزیابی کتاب به دو ماه و نیم کاهش یافته است.
رحیمیان اظهار داشت: در سال ۹۶، ۱۲۰ عنوان کتاب چاپ اول و تعداد ۳۶۴ عنوان کتاب تجدید چاپ شده و همچنین یک عنوان کتاب بهصورت مشترک با انتشارات اشپرینگر چاپ شده است.
وی تاکید کرد: پذیرش چهار مجموعه اهدایی با بیش از ۳ هزار عنوان کتاب با ارزش، مرمت ۸۰۰ نقشه چاپی و بیش از ۵ هزار عکس تاریخی از دستاوردهای کتابخانه این دانشگاه است.
معاون پژوهشی دانشگاه تهران اظهار داشت: باتوجه به سیاستهای کلان دانشگاه و توسعه پژوهشهای کاربردی به منظور حل علمی چالشهای کشور ۴۵۰ طرح پژوهشی کاربردی با اعتباری معادل ۷۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ در واحدهای صف و ستاد دانشگاه منعقد شده که میزان اعتبار جذب شده سال گذشته معادل ۳۸ میلیارد تومان بود.
در این جشنواره از کتاب «سه فیلسوف غرب»، تالیف محسن جهانگیری استاد فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی رونمایی شد.
همچنین در این جشنواره از رسالهها و پایان نامههای نمونه، پژوهشگران پیشکسوت نمونه، پژوهشگران برجسته، پژوهشگران جوان نمونه و طرحهای کاربردی و دستاوردهای پژوهشی نمونه، کتابخانه، آزمایشگاه و کارشناسهای نمونه تقدیر شد.
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