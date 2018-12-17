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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۵۹

تجلیل عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از کمیته مشارکت‌های مردمی اربعین

تجلیل عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از کمیته مشارکت‌های مردمی اربعین

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از اقدامات ستاد بازسازی عتبات عالیات و کمیته مشارکت‌های مردمی، اسکان و تغذیه اربعین در پذیرائی از زائران امام حسین(ع) تجلیل کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله دهمرده نماینده زابل در طرح سوال خود از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه راهپیمایی اربعین یک ظرفیت منحصر به فردی است که در اختیار ما گذاشته شده است، گفت: ما باید آن را به عنوان الگوی وحدت به جهانیان در مقابل اسلام آمریکایی معرفی کنیم.

وی افزود: اسلام آمریکایی و داعش به نام اسلام سرها می برد و غارتگری می‌کند که ما با آن مخالفیم، در چنین شرایطی پیاده روی اربعین با میلیون‌ها عاشق و مسلمان منحصر به فرد است که بسیاری برای حضور در آن ثانیه شماری می‌کنند.

وی تصریح کرد: به جای این که هر سال شرایط حضور در راهپیمایی بهتر شود، سخت‌تر شده است که نمونه آن وضع گذرنامه، ویزا، ارز و فرودگاه نجف است.

وی تاکید کرد: با وجود مشکلاتی که برای گذرنامه، تامین ارز و حمل ونقل زائران وجود داشت اما هیچکدام احساس کمبودی درخصوص اسکان و تغذیه نداشتند که جا دارد از زحمات ریاست ستاد بازسازی عتبات عالیات برای ساماندهی موکب‌های ایرانی تشکر کرد.

کد مطلب 4487785
ساناز باقری راد

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