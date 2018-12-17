نخستین عکس از هادی حجازی فر در «منطقه پرواز ممنوع»

به گزارش خبرگزاری مهر، «منطقه پرواز ممنوع» که در ژانر ماجراجویانه و برای مخاطب نوجوان ساخته شده، اولین فیلم سینمایی امیر داسارگر به عنوان نویسنده و کارگردان است. داسارگر پیش از این ساخت چند فیلم داستانی از جمله «هنگامه» و «سر به راه» را در کارنامه دارد.

این فیلم در بیش از ۵۰ لوکیشن در منطقه کلیبر استان آذربایجان شرقی تصویربرداری شده و این روزها هادی اسلامی در حال ساخت جلوه های ویژه بصری این فیلم است. ساخت موسیقی این فیلم توسط حبیب خزایی‌فر کلید خورده است.

«منطقه پرواز ممنوع» به تهیه کنندگی حامد بامروت نژاد برای حضور در جشنواره ملی فیلم فجر آماده می‌شود.

دیگر عوامل فیلم سینمایی «منطقه پرواز ممنوع» عبارتند از مدیر فیلمبرداری: علی رنجبر، طراح صحنه و لباس: پیام حسین سوری، طراح گریم: امیر ترابی، صدابردار: سعید بجنوردی، جلوه های ویژه میدانی: محمدرضا ترکمان و حمید رسولیان، دستیار اول کارگردان: سید احمد حسینی، مدیر برنامه ریزی: مهدیار عقابی، بازیگردان نوجوان: زین العابدین تقی پور، تدوین: ابوذر حیدری، مدیر تولید: سید صادق حسینی، جانشین تولید: سید مهدی حسینی.