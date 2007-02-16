مقتدی صدر خواهان به نتیجه رسیدن طرح امنیتی بغداد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جلال طالبانی در کنفرانسی مطبوعاتی در شهر بغداد گفت : بسیاری از مسئولان بلندپایه جیش المهدی از رهبران خود دستور گرفته اند تا عراق را ترک کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مقتدی صدر عراق را ترک کرده است، افزود: من هیچ اطلاعاتی درباره مقتدی صدر ندارم، اما معتقدم که بسیاری از مسئولان بلندپایه جیش المهدی دستور ترک عراق را برای تسهیل ماموریت نیروهای امنیتی در اجرای طرح خود گرفته اند.

طالبانی افزود: مقتدی صدر تمایل فراوانی به ثبات اوضاع و موفقیت طرح امنیتی درعراق دارد و وی همچنین به دولت چراغ سبز را برای بازداشت هرگونه فرد مخالف قانون داده است که موضعی مثبت به شمار می رود.