به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر منصور غلامی وزیر علوم درباره نمایشگاه «تقاضای ساخت و تولید ایرانی (تستا)» که توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می شود گفت: در این نمایشگاه، مجموعه‌های دولتی و خصوصی مسائل، مشکلات و نیازهای فناورانه خود را عرضه خواهند کرد و از سوی دیگر اساتید، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در زمینه تولید فناوری به نیازهای آنها پاسخ می‌دهند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به مزیت نمایشگاه های تقاضا محور گفت: مزیت این نمایشگاه‌ها این است که علم و فناوری را تقاضا محور می‌کند؛ ما به این نتیجه رسیده‌ایم که اگر متقاضی و مشتریانی برای ایده‌های فناوری محور نداشته باشیم آن‌ها به صورت نیمه‌کار رها خواهند شد و یا احساس ضرورت آن‌ها خیلی جدی ایجاد نمی‌شود.

وی با اشاره به اهمیت تقاضا محور بودن طرح های فناورانه بیان کرد: پیش آمده که محققان ایده‌های فناوری محور خود را عملی کرده اند ولی به علت نبود متقاضی و عدم حمایت ها به جای سود، متضرر شده اند.

وزیر علوم با اشاره به تاثیر برگزاری نمایشگاه های تقاضا محور بر تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز، و خودکفا شدن گفت: برگزاری این نمایشگاه‌ها قطعا در کاهش مشکلات ناشی از تحریم‌ها تاثیرگذار خواهد بود زیرا از جمله هدف‌گذاری‌های موجود برای این نمایشگاه‌ها، رفع نیازهای داخلی به وسیله شرکت‌های ایرانی صاحب فناوری است.

وی درباره اهمیت برگزاری نمایشگاه‌های تقاضا محور گفت: مزیت این نمایشگاه‌ها این است که علم و فناوری را تقاضا محور می‌کند.

نمایشگاه «معرفی تقاضای ساخت و تولید تجهیزات، قطعات، مواد و سیستم‌های مورد نیاز صنایع» ۳ تا ۶ دی ماه در محل نمایشگاه بین المللی تهران( سالن شماره ۷ و ۲۷ ) برگزار خواهد شد.

دستاوردهای محققان درحوزه‌های‌ سلامت، بهداشت، انرژی، فناوری اطلاعات، ارتباطات، صنایع ریلی، دریایی، خودرو و معدنی در این نمایشگاه با حضور سرمایه گذاران عرضه خواهد شد.