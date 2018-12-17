بازرسی و نظارت ویژه بر بازار شب یلدا در گلستان

حسینقلی قوانلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای هفته نظارت ویژه و بازرسی مشترک با دستگاه تعزیرات و سایر دستگاه ها بر بازار شب یلدا در استان در دو شیفت آغاز شده است.

وی افزود: این نظارت های ویژه و بازرسی های مشترک تا پایان هفته جاری ادامه می یابد و امیدواریم بخشی از جو روانی که باعث شده قیمت آجیل، میوه و شیرینی افزایش یابد، کاهش یابد و شاید تاثیرات مثبت این بازرسی ها در کنترل قیمت بازار باشیم.

رئیس صنعت، معدن و تجارت گلستان ادامه داد: همچنین از روز سه شنبه نمایشگاه یلدا در محل نمایشگاه دائمی استان گلستان برپا می شود و برخی از اقلام با قیمت مناسب در این نمایشگاه به فروش می رسد.

قوانلو تصریح کرد: همچنین تلاش داریم بخشی از اقلام که میربوط به شب یلدا نیست مثل مرغ، تخم مرغ، شکر و ... را در این نمایشگاه به نرخ تنظیم بازار عرضه کنیم تا جو بازار آرام شود.