نگاه فيلمساز به نفت، معيار اصلي گزينش فيلمها بود

به گزارش خبرگزاري "مهر" احمد نجفي، بازيگر سينما و تلويزيون و يكي از داوران جشنواره بين المللي فيلم نفت، در گفتگويي با ستادخبري جشنواره با ذكر اين مطلب، به نقش مهم جشنواره در معرفي هر چه بيشتر اين صنعت اشاره كرد و گفت: با برگزاري چنين جشنواره اي مي توان بخشي از تاريخ و فرهنگ ايران را به مردم شناسانيد، زيرا كه بسياري از مسائل در بطن اين صنعت رخ داده و حتي عبور از فقر در دل همين صنعت بوده است. اما شايد مهمترين وظيفه جشنواره اين باشد كه تنها به صنعت نفت در محدوده كشورمان نگاه نكند و در يك كلام محلي نباشد و قادر باشد وجهه بين المللي خود را گسترش دهد.

نجفي، نگاه عميق فيلمساز به صنعت نفت را يكي از معيارهاي اصلي گزينش فيلمها عنوان كرد و گفت: بايد ديد، نگرش فيلمساز به نفت صرفا اقتصادي و يا حماسي بود و يا شعارگونه و يا آن كه روند واقعي و تاريخي اين صنعت و تاثيراتش در ذهنيت مخاطب مورد نظر بوده است.

نجفي، يكي از دلايل عدم استقبال سينماگران براي ساخت فيلمهاي سينمايي در زمينه نفت را مسائل مالي به ويژه براي ساخت فيلمهاي تاريخي عنوان كرد و خاطرنشان كرد برخي از موضوعهاي مربوط به نفت در طول تاريخ يا به نگارش نيامده و يا به دلايلي پنهان مانده است.

وي افزود: بديهي است جشنواره مي تواند افق تازه اي در اين ميان باز كند. شايد عدم شناخت تهيه كنندگان در اين صنعت و يا بي توجهي كارگردانان موجب شده تا از اين مهمترين رويداد تاريخي ما به سادگي بگذرند.

نجفي كه خود متولد 1327 در خرمشهر است حدود يازده سال پيش مستند "ايران بدون نفت" را در مسجد سليمان به سفارش استانداري اين شهر ساخت و مدتي است كه بازي در سريال تلويزيوني " چهل سرباز" را به كارگرداني نوري زاد شروع كرده است. آخرين فيلمي كه از او در سينماها نمايش داده شد "سگ كشي" به كارگرداني بهرام بيضايي بود.

نخستين جشنواره بين المللي فيلم نفت از 24 تا 27 آذر ماه در اهواز، آبادان و خرمشهر برگزار مي شود.