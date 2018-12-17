به گزارش خبرگزاری مهر، «رو خانا» از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، که در حال آماده کردن طرحی برای توقف جنگ در یمن است با انتشار پیامی در توئیتر نوشت: در هر ۱۰ ثانیه یک کودک در یمن بر اثر گرسنگی می میرد. اگر ما از امروز تا یک ماه دیگر درباره جنگ یمن رای گیری نکنیم به معنای کشته شدن چهار هزار و ۳۸۰ کودک یمنی دیگر است. این هزینه ای است که بخاطر امتناع «پل رایان» رئیس مجلس نمایندگان، از رای گیری درباره جنگ یمن پرداخت می شود.

به گزارش مهر، خانا در حال آماده کردن پیش نویس قطعنامه ای برای توقف حمایت آمریکا از عربستان در جنگ یمن است و قرار است این پیش نویس با آغاز سال جدید میلادی و قدرت گرفتن دموکرات ها در این نهاد قانونگذاری به رای گذاشته شود.

رو خانا نماینده دموکرات از ایالت کالیفرنیا گفته که قطعنامه متفاوتی در مورد یمن ارائه خواهد کرد.

بنا به اعلام دفتر خانا، این قطعنامه اولویت اصلی این نماینده در هفته اول ژانویه است.

دفتر خانا پیش بینی کرد طرح وی که طبق «قطعنامه اختیارات جنگی» ارائه می شود، به راحتی به تصویب برسد.