۴۰ درصد کلاس های مدارس استان تهران نیازمند نوسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف بعد از ظهر دوشنبه در آئین تکریم محمدحسین مقیمی استاندار سابق و معارفه انوشیروان محسنی بند پی به عنوان استاندار جدید تهران طی سخنانی گفت: قانون منع بکارگیری بازنشستگان دستاورد بزرگ و مترقی در مجلس است اما هزینه هایی داشت که از دست دادن استاندار سابق تهران از پست های مدیریتی از آن جمله است، اما باید به قانون تمکین کرد.

وی گفت: استاندار جدید تهران نیز فردی اخلاق مدار، قانون مدار، با سعه صدر ، متعهد و اهل تعامل و با حوصله است.

نماینده مردم تهران، اسلامشهر، ری، پردیس و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی با بیان این که تهران فقط خیابان انقلاب به بالا نیست، گفت: متاسفانه توسعه نامتوازن مهمترین ویژگی استان تهران است، که استاندار جدید تهران باید برنامه های جدی برای رفع این معضل داشته باشد.

رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی سپس به فرسودگی ساختمان مدارس استان تهران اشاره کرد و افزود: این استان بیشترین میزان فرسودگی ساختمان مدارس در میان استان های دیگر را دارد و تا ٤٠ درصد کلاس های مدارس استان تهران نیازمند نوسازی و بازسازی است.

وی بر مقاوم‌سازی ساختمان‌های استان تهران نیز تاکید کرد و گفت: تقویت زیرساخت های مدیریت بحران و لزوم توجه به بحران آب، مشکلات محیط زیست، آلودگی هوا معضل ترافیک از موارد حائز اهمیت استان است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

عارف اعضای مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی را فرصتی برای مدیران تهران دانست و گفت: مدیران می توانند، در جهت رفع چالش های استان تهران اثرگذار باشند.

وی در خصوص مقابله با آسیب های اجتماعی در استان تهران نیز گفت: آسیب‌های اجتماعی تهران باید در مرکز توجه باشد و برای تهران به عنوان ام‌القرای جهان اسلام می بایست، راه‌حل‌های مناسب برای مقابله و پیشگیری با آسیب های اجتماعی سنجیده شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران بر حل مشکلات مسکن مهر نیز تاکید کرد و خواستار تلاش و برنامه‌ریزی‌های برای اتمام پروژه مسکن مهر در این استان شد.